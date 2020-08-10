法国专家：特朗普有步骤地挑战北京但不越红线

美国卫生部长阿扎尔10日与蔡英文会面。法国战略研究基金会研究员、亚洲问题专家波恩达兹（Antoine Bondaz）表示，美方做出了一个前所未有的决定。特朗普在选前这样做的目的是要向选民展示他有能力抵抗来自北京的威胁。波恩达兹认为，一直到选前，特朗普不会越过红线，但他仍会有步骤地挑战北京当局。

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法国《回声报》记者10日发表了一篇题为“通过重申对台湾的支持，美国向北京开辟新战线”的文章。《回声报》表示，华盛顿选择让一名部长到访台湾，自1979年以来闻所未闻。 面对北京一系列抗议，美国就是要重申对台湾的支持，而作为今年11月初总统候选人的特朗普来说，这也是他在向民主党展现，他不畏惧北京的威胁，有实力捍卫美国利益。

美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）访台，10日与蔡英文会面后，下午与台湾卫生福利部部长陈时中出席合作备忘录签署仪式。法国媒体表示，阿扎尔的到访表面上看起来像是简单的防疫合作。因为台湾在抗击新冠病毒上获得了国际上的赞许；美国却还在试图努力遏制病情的蔓延。

《回声报》记者引述法国战略研究基金会研究员、亚洲问题专家波恩达兹（Antoine Bondaz）的分析指出，其实，美国卫生部长到访台湾有着高度的政治意义。因它同时展现了台美之间在国家安全事务上的联系。

法国《回声报》表示，蔡英文、陈时中欢迎美国高官访台的同时，中国军方派遣的军机却出现在海峡上空。北京也表示出例行的抗议。特朗普就是这样，在选前他需要在不越过北京当局设定红线的基础上，有步骤地挑战北京，因这是他选战的策略。

抗击北京不仅是特朗普希望胜选的一部分，也是回击民主党说他对北京当局过于软弱的实例。

该报表示，在挑战北京当局方面，特朗普可以说的是全面出击。香港、新疆、华为；禁止与抖音和微信进行交易，战线一个接一个。如今，特朗普又添加了台美增强对话的议题。总而言之，他希望成为选民心目中可以抵抗中国威胁的捍卫者。

《回声报》记者写道：特朗普还会向北京提出对等的互惠，但这些要求将是粗暴的、毫不留情的。在保护知识产权问题上、在国际组织任命人选上，特朗普都会再向北京不断发威。

《回声报》表示，2020年3月，世界知识产权组织协调委员会需提名下任总干事。在违背北京意愿的情况下，美国支持了新加坡候选人邓鸿森（Daren Tang），而来自中国的王彬颖落选。

法国战略研究基金会研究员、亚洲问题专家波恩达兹（Antoine Bondaz）分析道，为连选连任，特朗普如果想干得漂亮的话，他有可能让台湾卫生福利部长陈时中到访美国。法国专家还表示，可以肯定的是，总统候选人的团队将为这次到访保留足够的媒体空间。特朗普的目的也是要让北京陷入危机，以此来表明，美国民主党面对来自北京的威胁将是无能为力的。