港府出动逾百警员逮捕逮捕黎智英父子及壹传媒高层

特区政府出动今早约200名军装及便衣男女警员，逮捕壹传媒创办人黎智英和他的两个儿子黎见恩和黎耀恩，以及壹传媒高层等人。根据苹果日报报道，大批警员分头在黎氏父子的寓所及壹传媒位于将军澳的大楼逮捕上述人士。香港警方则在社交媒体上披露，今次行动至今有7人被捕，他们均涉嫌牴触香港国安法。

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现年72岁的黎智英是国安法自7月1日在香港生效以来，被控涉嫌牴触该法最具知名度人士，而苹果日报是香港极少数敢于批评北京阻碍香港民主自由的媒体。职是之故，黎智英一直被中共官媒形容为反中乱港分子。

特区政府今日高调作出逮捕行动之前，美国在8日宣布包括特首林郑月娥及港澳办主任夏宝龙在内的11名中港官员，因削弱及打压香港的自由及民主进程而被列入制裁名单，但截止今日上午为止，除了特区政府发出一项英文声明严厉谴责美国“卑劣无耻”之外，北京外交部对华盛顿最新的制裁行动仍未有任何声明及反制行动，未知今次逮捕黎智英等人是否与反制美国制裁有关。

苹果日报报道，今早上7时许，探员到达黎智英在嘉道理道的寓所，近10探员驾两辆私家车抵达，向保安员表明身份后进入大屋调查及搜证，现场现有大批记者，警方的传媒联络队亦在场。警方在黎智英停留至早上9时许，然后将黎智英双手被锁上手铐，由多名探员带同离开大宅，登上自用汽车离开。

同日上午10时许，百多名男女警员浩浩荡荡进入将军澳的壹传媒大楼进行搜查。在上午11时许，黎智英则被带返壹传媒大楼，并进入其办公室进行调查。

纽约时报则引述壹传媒高层、黎智英的助手Mark Simon说，今早被捕的包括黎智英和儿子黎见恩以及黎耀恩。除了勾结外国势力等控罪之外，部分还涉及违反公司商业条例。Simon说，由于黎的两个儿子均没有参与苹果日报的运作，警方逮捕他们相信与调查黎氏家人的私人投资事务有关。

违反港区国安法第29条的“勾结外国势力”危及国家安全的罪名，如被定罪，一般可被判三年以上、十年以下有期徒刑。若罪行重大，可被判处十年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

黎智英今年2月因为参加去年未经许可的六四烛光晚会而被警方逮捕，今次被捕是他首次面对违反国安法的指控。

黎早已预料国安法将会用来对法他。黎智英在社交平台（推特 Twitter）首次发表针对国安法的评论之后，中共官媒环球时报引述大陆专家说，黎的言论已经足够成为“颠覆的证据”。

黎在纽约时报刊出的评论中说：“我一直都在想，总有一天我会因为我的刊物鼓吹香港民主而被判入狱。但如果我只不过在社交平台讲了这么的几句话，而被指控威胁到强大的中国的国家安全，甚至对我来说，也算是新事物了。”