蓬佩奥：抓捕逮捕 中共破坏香港自由和人民的权利

美国国务卿蓬佩奥10日表示对香港壹传媒创办人黎智英被捕深表关注。蓬佩奥在推文中写道，这次逮捕是“进一步证明中共破坏香港自由和人民的权利。港警则在8月10日上午10点左右率领将近200名警员抵达壹传媒位于将军澳的大楼进行搜查，苹果日报的行政部通知同事因办公室有突发状况，同仁不用进办公室上班。办公室内的苹果日报记者在警察持续进行搜索时，仍不断直播现场情况。警察在现场不断翻阅桌上的文件，并声称持有法院所给予的搜索令，现场记者则不断要求警方出示搜索令，警方则是强调稍晚会针对此事作出交代。

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彭定康谴责对新闻自由令人发指攻击

香港警方10日拘捕一传媒集团创办人黎智英等人，派遣百余警力进入一传媒大楼搜查。前港督彭定康谴责此举是对香港自由和生活方式的严重攻击，试图把香港变成像中国般警察国家。

香港末代总督彭定康（Chris Patten）在英国非政府组织“香港监察”（Hong Kong Watch）发布声明表示：“黎智英父子，以及他的媒体同事被捕，还有百馀名警力进入他的媒体总部搜查，不啻是对香港的自由和生活方式的进一步重大攻击，也是对香港残存新闻自由的最令人发指攻击。”

同时也是香港监察赞助人的彭定康说：“（这）会对所有认为言论自由和新闻自由是香港继续扮演国际金融中心角色必要条件的人士，造成严重焦虑。这项逮捕行动将被越来越多人视为，迈向把香港变成像北京一样警察国家的一大步。”

香港监察共同创办人兼主席罗杰斯（Benedict Rogers）在声明中表示，这项逮捕行动是“中国共产党7月1日实施国家安全法以来，对基本言论自由和新闻自由的最公然攻击之一。逮捕香港最温和、最和平、最受国际敬重民主声音之一，指控他与外国势力勾结。”

罗杰斯还说，这“对外界传达的讯息是，在香港没有人是安全的，除非他们彻底保持沉默，完全按照习近平残暴政权的指示行事。国际社会不能容许这项行为。除非中国共党政权悬崖勒马，否则无异陷身与自由世界冲撞的路线。”

罗杰斯呼吁国际社会对此采取制裁行动，他说：“鉴于这波逮捕行动，我呼吁英国和所有民主国家跟进美国近来采取的行动，立即以公然违反人权和国际条约中英联合声明，对香港特首、高级政府和警政官员，以及中国政府官员，祭出马格尼茨基法制裁（Magnitsky sanctions）。”