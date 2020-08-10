阿扎尔力赞台湾防疫成就蔡英文期待台美合作研发疫苗有进展

台湾总统蔡英文今天在总统府会见美国卫生部阿扎尔 (Alex Azar)访问团时表示，感谢美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥及阿扎尔等美国友人，持续肯定「台湾模式」在全球对抗疫情的贡献；期待台美在共同研发生产疫苗及药品方面，都能有显著进展。她相信在双方合作努力之下，不仅防疫，在各个领域交流都有更多突破及成果，共同为印太区域发展贡献力量。

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蔡英文说，从今年三月台美共同发表「防疫伙伴关系」联合声明后，双方在防疫物资交流及疫苗药品的研发生产，持续加强合作。当台湾民众从新闻画面上看到美国白宫官员带着印有「台湾制造」的口罩，都很高兴台湾的口罩能够在伙伴国家发挥效益。

蔡英文说，前几天蓬佩奥谈到阿扎尔访台，曾提到美方一直希望台湾参与世界卫生大会(WHA)，但遭到中国阻挡，这一点她感到遗憾。她说，这波疫情中，台湾已经证明自己不仅可以守住国内防线，也有能力协调其他国家对抗疫情。她再次强调，政治因素不该凌驾在健康人权之上，WHA排除台湾参与，违背医疗卫生普世人权。

阿扎尔则说，他非常荣幸来台传达特朗普总统对台湾的友谊和强力支持，诚如蓬佩奥在今年5月的贺词提到，蔡英文领导台湾这个蓬勃的民主社会，展现勇气视野，对区域及全球都是深刻的启发。此外，对于李登辉的逝世，阿扎尔也表达了哀悼之意。

阿扎尔说，在特朗普带领下，美国透过各种有形方式展现对台湾民主成就的欣羡，特朗普签署法案强化台美之间伙伴关系，在2018启用美国在台协会（AIT）新大楼，展现对这段友谊的坚实承诺。

他表示，这次来台讨论的重点，将着重台湾在医疗卫生和防疫的成就；及如何共同与美国进一步合作，预防侦测与响应公共卫生的挑战。他说，台湾的防疫成就堪称全球最成功的表率之一，彰显台湾社会透明公开及民主的价值。

阿扎尔也说，这次台湾侦测到新冠肺炎及后续控制并与各国分享信息，都做得非常好，台湾因为在医卫产业上的成就，也能够伸出援手，包括送物资到美国及太平洋岛国，他非常期待善用这次机会学习台湾如何缔造医卫成就。

阿扎尔上午会见蔡英文之后，下午前往卫生福利部疾管署，和卫福部长陈时中共同见证美台双方「AIT-TECRO卫生合作备忘录签署仪式」。此外，他也将会见台湾外交部长吴钊燮、前副总统陈建仁与多位防疫专家，及行政院副院长沈荣津等。明天将向台湾公卫研究生及美国疾管中心训练计划参与者发表演说，12日将到台北宾馆吊唁李登辉。