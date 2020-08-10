黎智英涉国安法被捕台湾“中共算账了”大陆“大快人心”

香港警方在推特发布黎智英等7人被捕的消息，指被捕者年龄介乎39至72岁，并指他们涉嫌违反国安法的勾结外国势力及其他罪名。

壹传媒创办人黎智英和他的儿子以及壹传媒高层等7人今（10日）高调被香港警方逮捕，两岸传媒均即时发布消息，台湾的国民党主席江启臣回应指，港府的作为等于是摧毁香港人对政府的支持和跟信任；大陆网民则犹如收到天大喜讯纷纷争相转告，有留言指这是“大快人心，全国支持”。

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黎智英在香港和台湾先后创办苹果日报，其他台媒亦即时报道有关消息，不少网民留言批评香港特区政府“预加之罪，何患无辞！”“中共开始算账了啊！”

国民党主席江启臣今早表示，新闻自由是民主法治的基础，“港版国安法”通过时，外界和香港人民特别对管辖权扩权的部份感到忧虑，如今情势变成如此“我们相当遗憾”，强调国民党支持香港的民主跟法治。他说，港府的作为等于是摧毁香港人对政府的支持和跟信任。

台北市长柯文哲早上出席活动时，被媒体问及黎智英父子等被捕一事。柯文哲表示北京要搞清楚，这不会解决问题，只是让香港情势继续恶化，“而且越来越糟糕”，他认为香港未来“一定是资金大量外逃，这个非常清楚，香港人大概可以移民的跟逃的都逃光了”。

基进党呼吁，港版国安法授权中共对港有高度的直接干预权，原本台湾的人身安全以及言论自由，到了港区都会呈现极大的不可预测性，呼吁“ 台人若非必要，尽可能不要前往该区。 ”基进党表示，黎智英被逮“是中共为达到对港人杀鸡儆猴的示威效果”，请香港的朋友不要放弃希望，“对中共退缩，只会让共匪政权更加嚣张跋扈，香港一国一制的道路就更加没有尽头。”

民进党立委郑运鹏表示，港府若持续打压民主运动，只会让香港陷入更大困境；媒体界出身的民进党立委林楚茵则称，“港版国安法”开始作用，首当其冲受迫害的不意外是媒体人，因为铲除异己最快速的方法就是消灭新闻自由。

郑运鹏称，黎智英此次被捕的原因是“勾结外国势力”，这种扣帽子的做法，在过去台湾威权时代屡见不鲜，香港政府为了打压民主运动，已经无所不用其极，对于这些意见领袖、媒体老板做这种非常政治的打压动作，到最后一定不会有好结果的。

郑运鹏又指，香港政府至少不是中国大陆政府，还有隔了一层“特别行政区”的关系，呼吁国际方面给香港的惩罚和限制越来越多，包含香港特首林郑月娥被列入美国的制裁名单，如果采用更紧缩言论、政治打压的方式再处理这些议题，只会让香港陷入更大的困境。

大陆传媒亦即时引述香港的亲共传媒报道黎智英等人被捕的消息，其中有些媒体还将“勾结外国势力”放在标题，消息亦在微博广传。内地网民纷纷留言称：“终于等到你了。”“不是不报，时辰未到。”

国际方面，美、英等国家的主要媒体均报道了黎被捕的新闻，其中包括美国的纽约时报和华尔街日报、英国的金融时报和卫报、澳洲ABC传媒集团、加拿大CBC传媒集团、日本的朝日新闻和日本时报等。