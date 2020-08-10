黎智英等人被捕 香港警方还要再逮捕多少人？！

香港壹传媒创办人黎智英及其两个儿子以及4名壹传媒高层，10日晨被香港警方以违反香港国安法"勾结境外势力"罪名逮捕。香港警方随后表示，行动还没有结束。根据香港南华早报的报道，香港警方星期一还要再逮捕十多人。确实，后来又传出，前香港众志的成员周庭也被逮捕。

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综合港媒报导，位于将军澳的香港壹传媒总部，在上午10时也被大批警力搜查。黎智英在上午11时左右被押回将军澳的壹传媒总部办公室，大约3小时后，黎智英则被转押往警署继续接受警方调查。

在黎智英离开大楼的时候，有人问到是否会担心壹传媒、香港《苹果日报》的前景及出路，黎智英苦笑表示："不知道，走一步算一步，无法担心太多"。他也说，搜索报社行动当然违背新闻自由，但背后是否有政治目的，则要问警方。

在逮捕壹传媒创始人和数名负责人之后，香港警方表示，行动还没有结束。根据香港南华早报的报道，香港警方星期一还要再逮捕十多人。确实，后来又传出，前香港众志的成员周庭也被逮捕。

美国国务卿蓬佩奥10日在推特表示，对壹传媒主席黎智英深感不安。他说，黎智英因香港残酷的国安法被捕，这进一步表明，中共剥夺香港的自由，侵蚀人民的权利。

法国世界报香港特约记者陈翡指出，好几名观察家认为，在美国和中国不断升级的紧张局势中，香港付出了代价。上星期五，美国宣布制裁包括香港特首林郑月娥在内的11名香港和中央级官员，中国周一则宣布制裁11名美国负责人。