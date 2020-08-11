封杀新闻自由新招：警方只准“信得过”传媒采访

香港政府继高调逮捕壹传媒创办人黎智英及大肆搜索苹果日报办公大楼之后，警方又自订新闻尺度自由，将传媒分化为“信得过”单位与其他媒体机构，在封锁线的采访工作，警方只准许所谓“信得过”的传媒采访。

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警务处长邓炳强11日接受相信是“信得过”的媒体——香港01专访时，透露了警方这个将传媒分化的崭新措施。

邓炳强接受香港01专访表示，警方就现场采访活动有最新试行措施，指所有公民记者仍可在“橙带”封锁线外停留采访，但警方会另外安排“可信媒体”方可进入封锁线内范围采访，指界定准则是视乎有关媒体过去表现，有无作出一些警方认为并非专业记者的行为，包括是否持平报道、无参与报道以外活动、不会阻碍警务人员工作及对警方构成危险等。

被问到是否变相警方对记者发牌 ? 邓炳强否认并重申属“行动决定”，由警察公共关系科现场作决定。至于落实细节、目标及时间表，邓炳强表示，均无既定立场，指由于目前仍未与新闻业界协会取得共识，且业界有声音认为无必要规管，所以，警方要采取上述试行措施。

近月，警方在大型活动中每拉起“橙带”封锁线作为采访区，曾以记协证件作识别，今年初试过以机构有无商业登记为界。直至今日壹传媒大楼被搜查，警方则以“无构成威胁”为条件，部分以往可出席警方记者会的媒体，不允许随传媒队伍靠近大楼以进入采访区。

邓炳强承认是最新的试行措施，“第一阶段计划，协助一些我们认为不会对我们构成危险、阻碍的媒体，可以行近少少。其他媒体可以继续报道的，等于任何公民记者在公众地方所有的权利，橙带外任何记者及公民记者可以继续采访。”如要进入橙带内范围，就要符合警方条件。

何谓警方“信得过”的媒体，邓炳强指，要视乎媒体往绩，有无作出一些警方认为并非专业记者所为的行为，包括是否持平报道、无参与报道以外活动、不会阻碍警方执行职务、不会对警务人员构成危险。至于批评警方的媒体，邓炳强指“并无关系…欢迎任何人批评。”

被问到是否变相警方对记者发牌，与筛选传媒无异，邓炳强皆否认，重申属“行动决定”，涉及风险评估过程，视乎现场环境及案件场合决定，如谋杀案等的罪案交代照旧运作，警方其他记者会安排就如常跟从政府新闻处指引。主要在涉及公众活动时试行该制度，由警察公共关系科（PPRB）与现场指挥官统筹，包括进入橙带内的采访活动空间、进入人数等。

就搜查壹传媒大楼的采访安排，有不准进内的传媒机构具知名度及规模，是否目前已设有“不信任名单”，及有关名单是否不可推翻抑或是浮动，邓炳强未有透露，指不会评论个别机构，仅表示PPRB会负责相关工作。邓炳强不同意该措拖是将传媒分等级，不认同是“剥夺权利”及是“惩罚”，指是协助可信传媒多些“着数”。

对于这个变相扼杀新闻及言论自由的措施，邓炳强还辩称并非是分化或操弄手段，他说警方“没取走任何人的采访权”。被问到有何法律依据，他指“这个是行动决定，正如橙（色）带要摆几远。”

中国大陆有些城市的官方单位曾经向一些零售商户发放“信得过单位”的金字牌匾，成为这些商户招徕生意的广告，但大多数百姓对何谓信得过，以及信得过的标准，均不甚了解。