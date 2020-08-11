扣押36小时！黎智英等人被拘后陆续获准保释

被扣留39小时的壹传媒集团创办人黎智英，晚上终获准保释；黎智英离开旺角警署时，由香港民主党前主席何俊仁及黎的代表律师陪同。黎智英没有发言，坐上车后直接离开。据《苹果日报》网站报道，黎智英在律师陪同下步出旺角警署，后方亦有大批市民高呼“撑苹果撑到底”等口号。黎智英未有回应记者提问，步入座驾离开，其间他想传媒和声援市民挥手致意。黎智英离开期间，大批传媒涌上拍摄，情况一度十分混乱。混乱约10多分钟后，黎智英返回公寓所休息。据同一消息报道说，黎智英获准30万(港币)现金获保释。

广告 继续浏览后续

警方10日早上拘捕黎智英等人，指他们涉嫌干犯“勾结外国或境外势力危害国家安全及串谋欺诈及煽动”；警员其后带同黎智英等人回到壹传媒办公大楼进行调查，又带同黎智英到西贡，搜查他的游艇。

11日晚间，黎智英的次子黎耀恩和长子黎见恩先后获准交保外出，壹传媒行政总裁张剑虹晚上也同时获释。

12日凌晨零点20分左右，黎智英也获准交保外出，离开九龙旺角警署。

黎智英步出警署时高举双手，期间被大批记者包围，情况有点混乱，他其后乘车离开。

黎智英步出警署期间，一批市民在警署外高叫“撑苹果，撑到底”，以示支持黎智英。

除了黎智英三父子和壹传媒4名高层外，警方10日也逮捕了前香港众志常委周庭、“我要揽炒”团队成员李宇轩及前学民思潮成员李宗泽，3人同被指涉嫌“勾结外国或境外势力危害国家安全”。

周庭于11日晚间10时许获准交保外出，她向媒体说，保释金高达20万元，旅游证件也被没收；她形容这是“政治拘捕”。