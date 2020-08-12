中国汽车市场复苏 给德国大众和伙伴带来阳光

据慕尼黑《晚报》报道，中国汽车市场是德国汽车生产商最重要的单一市场。中国汽车市场正在复苏，该市场销售的增长给德国汽车生产商普遍带来了阳光。

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根据北京汽车行业协会的数据，七月份，有163万辆小汽车，SUV和小型商用车送达用户，与上一年相比，增长了7.9%。汽车行业协会统计的是对终端客户的销售。

中国汽车制造商协会则统计汽车生产商销售给经销商的车辆数据。该数据七月间同比增长了14.9%，达208万辆。

对德国大众、戴姆勒和宝马三大汽车品牌来说，中国已远远是全球最重要市场。新冠病毒使中国经济今年初陷入停滞，但汽车厂重新开业的时间要早于欧洲和北美。

据《布伦瑞克报》报道，大众汽车集团在中国赚到了数十亿欧元。大众汽车集团的总部虽然仍在德国沃尔夫斯堡，但大众的主要业务现在是在中国。大众在中国的销售占总销售的40%。大众在中国发展顺利给整个企业带来好处。

德国《经济周刊》也报道说，中国汽车市场复苏比全球其它国家快，特别是高档车的销售重又回升，给德国汽车生产商带来佳音。大众集团中国首席执行官Stephan Wöllenstein表示：中国市场带来的拉力目前给大众在全球提供了扶持。