撑香港集会吁日本向台湾等看齐 助港人免遭迫害

香港警察以涉嫌违反“港版国安法”逮捕民运人士周庭等人，引起日本高度关注。在日港人12日晚在日本国会正门前举办“撑香港”集会，呼吁日本政府向欧美及台湾看齐，协助港人。在日香港民众12日下午6点到日本国会正门前参加“撑香港”集会，到晚上8时左右，这场集会聚集了约100人，有人举著以日文写着“撑香港”的标语，有人张开写着“光复香港 时代革命”、“怒”标语。

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港日混血的自由作家伯川星矢多次在日本发起“撑香港”活动，针对港警大举逮捕民运人士周庭、壹传媒创办人黎智英等人一事，他11日就对中央社说：“真的没想到会变成这样，只有大家一起努力吧，我也在想有什么可以做的。”

伯川表示，现在香港这样，简直是“白色恐怖”，他听友人说，港府下一步可能就是抓“国际线”的人。最怕的是没有外国居留权的港人如果被通缉，像是在日本的话，日本政府没能保护这些人，他认为现在最有机会做到保护香港人的就是台湾。如果可能，他希望台湾可以给予在外港人入境的权利，因为现在不只是香港内的香港人有危机而已。

伯川12日晚在集会中演说一开始问：“如果你的邻居家暴，你会说那是他家的事还是会选择救人呢？”他相信今天来参加集会者都是选择救人的人。他认为日本是享有民主、自由这种普世价值观及制度的国家，应该不会容许发生人权遭受侵害的事。

他指出，“港区国安法”实施后这一个多月以来，香港的环境变复杂了，他有些友人被警方逮捕，但不知被逮捕的确切理由为何。他还有些友人每天在想“应该没问题吧”、“还是逃比较好吧”，内心忐忑不安。

他说，美国、加拿大、澳洲及台湾等多地都订定制度准备接纳可能遭受迫害的香港人，他希望日本政府也能和欧美、台湾一样同步持续支持香港，帮助香港人。看到周庭、黎智英等人遭到逮捕，很多香港人都沉浸在悲伤中，今天来参加这场集会的香港人都需要鼓起很大的勇气才来到现场。

伯川表示，坦白说，他已有觉悟自己出面“撑香港”就无法再回去香港见亲人了，但他还是选择要为香港奋斗。他强调，被港警逮捕的港人不只有10名，还有很多无名小卒被逮捕，这些人面临更恐怖、更危险的环境，他希望日本能伸援手。

主办这场集会的团体12日宣读一份声明，向日本政府提出6大诉求，包括期盼日本政府对香港市民等人权侵害进行调查、放宽港人工作签证取得基准、延长旅居日本的香港人签证、发放特别居留许可给人权遭迫害的香港人、对于参加社会活动被判刑的香港人视同政治犯，准许其入境许可、对于积极雇用香港人的日本企业给予优遇措施等。