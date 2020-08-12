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撑香港集会吁日本向台湾等看齐 助港人免遭迫害

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les habitants de Hong Kong se sont précipités le 11 août dans les kiosques pour se procurer l’Apple Daily, qui avait anticipé cette demande en tirant exceptionnellement à 550 000 exemplaires, contre 70 000 en temps normal.
les habitants de Hong Kong se sont précipités le 11 août dans les kiosques pour se procurer l’Apple Daily, qui avait anticipé cette demande en tirant exceptionnellement à 550 000 exemplaires, contre 70 000 en temps normal. © KIN CHEUNG, AP
作者： 法广
1 分钟

香港警察以涉嫌违反“港版国安法”逮捕民运人士周庭等人，引起日本高度关注。在日港人12日晚在日本国会正门前举办“撑香港”集会，呼吁日本政府向欧美及台湾看齐，协助港人。在日香港民众12日下午6点到日本国会正门前参加“撑香港”集会，到晚上8时左右，这场集会聚集了约100人，有人举著以日文写着“撑香港”的标语，有人张开写着“光复香港 时代革命”、“怒”标语。

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港日混血的自由作家伯川星矢多次在日本发起“撑香港”活动，针对港警大举逮捕民运人士周庭、壹传媒创办人黎智英等人一事，他11日就对中央社说：“真的没想到会变成这样，只有大家一起努力吧，我也在想有什么可以做的。”

伯川表示，现在香港这样，简直是“白色恐怖”，他听友人说，港府下一步可能就是抓“国际线”的人。最怕的是没有外国居留权的港人如果被通缉，像是在日本的话，日本政府没能保护这些人，他认为现在最有机会做到保护香港人的就是台湾。如果可能，他希望台湾可以给予在外港人入境的权利，因为现在不只是香港内的香港人有危机而已。

伯川12日晚在集会中演说一开始问：“如果你的邻居家暴，你会说那是他家的事还是会选择救人呢？”他相信今天来参加集会者都是选择救人的人。他认为日本是享有民主、自由这种普世价值观及制度的国家，应该不会容许发生人权遭受侵害的事。

他指出，“港区国安法”实施后这一个多月以来，香港的环境变复杂了，他有些友人被警方逮捕，但不知被逮捕的确切理由为何。他还有些友人每天在想“应该没问题吧”、“还是逃比较好吧”，内心忐忑不安。

他说，美国、加拿大、澳洲及台湾等多地都订定制度准备接纳可能遭受迫害的香港人，他希望日本政府也能和欧美、台湾一样同步持续支持香港，帮助香港人。看到周庭、黎智英等人遭到逮捕，很多香港人都沉浸在悲伤中，今天来参加这场集会的香港人都需要鼓起很大的勇气才来到现场。

伯川表示，坦白说，他已有觉悟自己出面“撑香港”就无法再回去香港见亲人了，但他还是选择要为香港奋斗。他强调，被港警逮捕的港人不只有10名，还有很多无名小卒被逮捕，这些人面临更恐怖、更危险的环境，他希望日本能伸援手。

主办这场集会的团体12日宣读一份声明，向日本政府提出6大诉求，包括期盼日本政府对香港市民等人权侵害进行调查、放宽港人工作签证取得基准、延长旅居日本的香港人签证、发放特别居留许可给人权遭迫害的香港人、对于参加社会活动被判刑的香港人视同政治犯，准许其入境许可、对于积极雇用香港人的日本企业给予优遇措施等。

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