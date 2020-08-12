最新民调：林郑民望仅27分半数港人更给予0分

根据香港民研所11日发布的最新民调显示，林郑月娥民望持续下跌，以100分为满分，林郑只有26.7分，当中近5成市民给予0分。然而，香港商界近日流传，北京无视港人的民愤，仍将支持林郑连任，多做5年特首。最新民调同时显示，律政司司长郑若骅评分略微升至22.2分，是继2019年6月后的新高，惟仍是3位司长中民望评分最低。

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香港民研综合历次调查数字，发现林郑目前的平均民望仅得43.3分，再次成为历任4位特首中平均民望最低的一位。至于平均民望最高的特首则为曾荫权首轮任期的66.1分，其次为董建华首轮任期的55.8分。

是次民调于本月3至6日进行，即政府宣布押后立法会选举后，及美方宣布制裁11位京港官员前夕，以电话访问形式访问1001名18岁以上市民。调查结果显示，林郑最新民望评分较7月底微跌，仅得26.9分，当中49%市民给予0分，民望净值为负54个百分点。3位司长方面，财政司司长陈茂波民望有37分，政务司司长张建宗有29分，律政司司长郑若骅略微升1.9分至22.2分，是继2019年6月后的新高，惟仍是三司中最低民望；而反对她出任律政司司长的比率高达67%，支持率只有15%，民望净值为负53个百分点。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华指，特首及各问责司长的民望净值均为负数，反映香港人对政府管治团队抱有负面观感。苹果日报引述时事评论员邹崇铭认为，是次民望评分虽然变化不大，但实际情况仍需长期观察，不可只在乎短期上的波动。他又指，近月有很多一连串惹火事件，预期特首和司长民望或再下跌，但由于他们的评分已十分低，下跌空间较少，相信民望评分变化不大。

邹并认为，是次评分结果受到三个因素影响，分别是在中美关系紧张下，市民关注度受到转移，觉得社会事件都属国际层面，“变相分担了责任”；而在香港国安法及限聚令下，社会上直接冲突的情况减少，但他强调，市民转移视线只会令民怨有所积累，对港府并非一件好事。邹又认为，港府押后立法会选举一年，犹如触动一国两制的底线，因押后选举是违背基本法条文，令市民对议会民主没期望，亦令是次评分结果受到影响。