未来一年应否总辞“临立会”民主派进退维谷

人大常委11日通过特首林郑月娥建议，延长本届第六届立法会议员一年，决定并包括“全体议员”延任一年，即包括早前已被DQ的民主派议员，但有意见认为民主派应该总辞未来一年的临时立法会，因为建制派无论如何仍然保持42席的大多数，足可继续为政府提案护航，民主派只能处于被动。但也有人持相反意见，不能轻言总辞。基本法委员会前副主任梁爱诗接受有线新闻访问时，被问到民主派可能杯葛延任，她说“随得他们杯葛，他们自己对市民有责任”。

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立法会如有半数人（即35人）出席，已足够法定人数开会，故就算民主派全数拒留任，建制派也够人开会。民主派会议召集人陈淑庄在香港电台节目表示，去留“不是那么易做的决定”，强调要仔细安排，又称做任何决定都不能排除有个人因素，民调等形式则要视乎时间上是否容许等因素。

据明报及苹果日报报道，民主派11日曾开会商讨去留问题，会上未有结论，据悉，会上除了谈及未来政府会否推出“恶法”外，亦有触及如民主派留任人数不足整体议席三分之一，部分留任议员如要面对谴责动议，或会因而被逐个取消资格。

目前民主派加上热血公民郑松泰、医学界陈沛然共有24人，建制派有42人。要解除判刑逾月、行为不检或违反誓言的议员职务，须在席三分之二议员通过，如民主派有3人不留任，建制派便够门槛DQ议员。不过，政改等议题则须全体议员三分之二，即47人赞成方可通过，建制派现时未达门槛。

中大政治与行政学系副教授马嶽告诉明报，目前最大问题在于，如果民主派全体不加入来年议会，未来可做什么，“总辞好像很潇洒，但20多人辞了职，对运动有什么特别帮助？除了说不服从你（政权）、是表态，看不到有什么帮助”。他并质疑，选举将押后至明年举行，民主派如今次杯葛，“（明年）选时论述如何？为何明年又要选？”