港府要修改外国记者签证办法？香港外国记协要求澄清

由于港版国安法，外界风传香港政府要修改外国记者签证办法。香港外国记者协会致信香港入境处处长，要求澄清。

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香港外国记者协会致信香港入境处长区嘉宏，说留意到 有报道说香港入境处可能会就外国媒体记者签证申请，引入新的程序。有关的变动，已引起很多外国媒体和记者的深切关注，紧急促请香港入境处方面澄清。

外国记者会要求澄清，是否会成立新的国家安全部门来处理外国媒体记者的签证申请，入境处 处理申请时有什么考虑准则；部分外国媒体记者的签证，为何被延迟处理。信件中还要求港府入境处要确保新程序不会限制记者在中国大陆和香港的自由采访。

巴黎记者无疆界德国分部负责人米尔（Christian Mihr）7月初表示，香港国家安全法将让中国政权能够在合法的表象之下对不受其欢迎的香港记者进行恐吓和惩罚。“在中国被逮捕的114名媒体从业人员中，绝大多数是因为所谓的违反国家安全罪名而入狱的。”

根据香港记者协会6月18日公布的一项调查，98%的受访记者反对“港区国安法”。八成以上担心“人身安全受威胁”，并认为该法通过后，媒体自我审查将“更加严重”。