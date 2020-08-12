美国售出的智能手机70%由中国厂商生产

8 月 12 日消息，据媒体报道，得益于中国制造商在新冠疫情之后积极恢复生产，美国智能手机市场在 2020 年第二季度强劲复苏，出货量达 3190 万部，环比增长11%，但70%由中国厂商生产。

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尽管苹果和三星依然在智能手机出货量方面处于领先地位，但市场研究公司 Canalys 的最新数据显示，在美国市场售出的每 10 部设备中，有 7 部是由中国厂商生产的。

第二季度美国智能手机市场出货量同比下降 5%，苹果和三星共占总市场份额的 70.3%，同期分别销售 1500 万部和 740 万部智能手机。此外，韩国电子品牌 LG 和中国手机制造商联想分(Lenovo)别排名第三和第四位。

Canalys 在报告中称：“3 月底中国工厂恢复运营，5 月份和 6 月零售店重新开张，这些都是市场持续增长的关键因素。”

虽然美国市场智能手机整体出货量有所回升，但消费者更多转向廉价低端设备。Canalys 的数据显示，得益于其旗舰 iPhone 11 以及 4 月份推出升级后的 iPhone SE，苹果在第二季度的市场份额飙升。

据 Canalys 报告，三星第二季度 5G 手机出货量低于去年同期，主要依赖低端设备来支撑出货量。美国智能手机的平均价格达到 503 美元，比 2019 年第二季度下降 10%。

Canalys 分析师文森特 · 蒂尔克 (Vincent Thielke)表示：“失业率激增减少了消费者的选择，在某些情况下也限制了购买新设备的能力，或者无力承担与手机相关的开支。”

蒂尔克还补充说：“商店关闭和疫情恐慌限制了人们与演示模型的互动，紧缩的消费预算也进一步限制了消费能力，而且在美国郊区很少有 5G 覆盖，为此消费者有足够理由继续购买 4G 设备。”

但研究公司 Strategy Analytics 发布的另一份报告指出，第一季度美国共售出了 340 万部 5G 智能手机，占同期智能手机总出货量的 12%，而去年同期几乎为零。

Strategy Analytics 的分析师称，三星 Galaxy S20 5G 是美国最畅销的 5G 智能手机机型，获得了 40% 的市场份额，令人印象深刻。

路透社记者表示，美国总统特朗普一直让在华的企业迁回美国本土，但他的这一号召作用不大，只能手机生产也是如此。苹果特别引人注目。它受着夹板气。在中国它的形象是美国商品；在美国它被指来自中国制造。路透社记者表示，毕竟，美中两国都是只能手机的两大市场。