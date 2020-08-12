蔡英文：黎智英等被捕显示中方可透过港区国安法直接侵害香港自由人权

针对壹传媒主席黎智英等人被捕，兼任民进党主席的台湾总统蔡英文今天在中常会之前发表声明说，先前在港区国安法的立法争议中，她已经多次谴责中方不顾香港民意强行立法，将严重侵蚀过去所谓「一国两制」、「50年不变」的国际承诺。

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她说，最近港府大动作逮捕苹果日报创办人黎智英，以及前香港众志成员周庭在内的多位人士，更显示，中方可以透过强加于香港人民的港区国安法，直接侵害香港的自由、人权和法治基础。

蔡英文说(原音)「最近港府大动作逮捕苹果日报创办人黎智英，以及前香港众志成员周庭在内的多位人士，更显示，中方可以透过强加于香港人民的港区国安法，直接侵害香港的自由、人权和法治基础。」

蔡英文更指出，香港的情势如果继续恶化下去，不仅会造成媒体的寒蝉效应，也会摧毁香港社会的民主法治。她说，过去香港在这个基础上，所建立的国际金融中心地位、以及引以为傲的利伯维尔场机制，也将受到严重的破坏。

蔡英文强调(原音)「民进党作为执政党，会信守承诺，坚定支持香港人民争取自由民主，并且要求政府部门持续提供香港人民必要的人道协助」。

她呼吁全世界挺香港的国家和意见领袖，务必持续关心香港的状况，支持港人捍卫自由和人权」。并呼吁北京当局，当人民群起抗争，政府应该要想办法和人民沟通，解决争议，而不是压迫人民，剥夺自由和人权。唯有与香港人民诚恳对话，才能解决争议，让香港社会早日回归平静。