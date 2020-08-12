中国CNMC与刚果 (金)的铜矿开采协议

对位于非洲中部的刚果民主共和国（简称刚果“金”）而言，今年2020年初以来的标志性项目是中国有色金属集团（CNMC）开始开发迪兹瓦铜矿（DEZIWA）。这也是刚果国有控股矿业公司新政策的标志性项目，旨在让全国分享自然资源所带来的好处。而非政府组织认为这一项目在细节上还缺乏透明。

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本台RFI法广记者Olivier周三（2020年8月12日）在其主持的经济专栏中，探讨刚果（金）与中国有色金属集团（以下简称“中色集团”）合作开发DEZIWA铜矿对该国是否有利。在此予以做简介。

据介绍，刚果（金）的DEZIWA铜矿位于其境内南部的铜矿带，是最有前途的矿藏之一。刚果国有控股矿业公司于2015年与中色集团签订了金额8亿美元的超大合同。双方设立的矿石处理合资工厂今年开始运营。刚果（金）当局将此项目视为其为国谋利的政治样板。

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希望提高透明度的英国非政府组织<全球见证>（Global Witness）指出，迪兹瓦项目只对外公开了一份相关文件。只有大纲，缺乏细节。细节在合同与此后的加入的补充性条款之中。鉴于项目有进展，所以，可以知道合同与协议都已签署了，但赋予这一项目真实价值的细节没有对外公开。尽管，刚果（金）的法律有这方面的要求。

刚果（金）民众想了解哪些细节？

<全球见证>承认，在十分不透明的采矿业，这是一项创新的协议。刚果国有控股矿业公司拥有合资企业49%的股份，九年后拿回铜矿的产权和设备。这是一项有期限的合同，得到当地保护自然资源团体人士的肯定，但他们担心魔鬼藏在细节中，因为，细节没有公开。

非洲保护自然资源团体人士的担心包括，这一铜矿资源在九年后是否会枯竭？不同采矿层所需的相应设备由哪方出资？还有刚果（金）方面在合资公司中49%股份的分红细节等等。当地公民社会团体希望提高透明度。

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