中国网络开卖假疫苗 一剂要价人民币498元

中国网路社群近日已有人开卖新冠肺炎假疫苗，不但包装为知名药厂生产，还有仿冒条码，外观几可乱真，一剂要价人民币498元。综合上观新闻、上海网路辟谣平台报导，近日，微信朋友圈有网友开卖新冠病毒假疫苗，文案上写着“需要新冠疫苗的联系我，可做出口，产量低需排队，9月2日正式上市”。

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根据网路截图，这款疫苗名为“克尔来福新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）”，最下方的批准文号显示“待定”。用支付宝扫一扫条码进行药品追溯，可以查到该疫苗的生产企业是北京科兴中维生物技术有限公司。

在微信群中，还有另一款假疫苗也号称上市，有人宣称：“498（元）一支，总共打3支，已经出来了。医护人员和出国人员可以先用。差不多年底，能普及了。”

据报导，这款名叫“新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）”的疫苗，标示生产企业是武汉生物制品研究所有限责任公司。

对此，北京科兴中维生物技术公司相关负责人表示，目前疫苗正在巴西、孟加拉等国家进行三期临床研究，还没有上市。

武汉生物制品研究所有限责任公司相关负责人也表示，目前疫苗已进入三期临床试验阶段，具备大规模量产能力，但还未上市，也未公布价格。

报导强调，上述两款网传的疫苗均未上市，不存在一些人员先接种的说法，而且依据“中华人民共和国疫苗管理法”，在微信朋友圈里兜售疫苗是违法行为，呼吁网友应该积极举报。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏日前在央视新闻节目呼吁中国人不用太焦虑打疫苗，“我们可以不要太过焦虑，再看一下，疫苗当中到底哪个最终有效。现在国内的防控模式、防控能力，在疫苗出来之前，是可以保障国内经济平稳有序发展的”。