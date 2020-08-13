中美两大智库：中国可以在2030年之后超过美国成为世界第一大经济体

中美两大智库-北京大学国家发展研究院与美国布鲁金斯学会13日联合发布研究成果指出，中国预计在2025年前后达到世界银行的高收入经济体的标准，2030年之后，经济总规模可以超过美国成为世界第一大经济体。但将面临全球化反转等三大挑战。

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根据香港文汇网，北京大学国家发展研究院与美国布鲁金斯学会组成联合课题组，对未来三十年的中国经济展开了前瞻性研究，研究成果中文版《中国2049：走向世界经济强国》13日正式发布。研究的背景是中共中央提出“两个一百年”奋斗目标。

课题组认为，达成“第一个百年”奋斗目标，即到2021年中国共产党成立100年时全面建成小康社会的机率很大。

对于“第二个一百年”的奋斗目标，即到新中国成立100周年时，中国基本实现现代化、建成富强民主文明的社会主义国家，课题组构建了一个量化模型，预测中国经济未来发展的轨迹。

研究结论是：中国大概在2025年前后会达到世界银行的高收入经济体的标准。2030年之后，中国的经济总规模可以超过美国成为世界第一大经济体。到2049年时，中国经济增速有可能放缓到2.7%-4.2%，那时人均GDP已经变成美国的三分之二，应该可以实现第二个百年的奋斗目标。

课题组也提醒，未来30年，中国将面对一些跟过去很不一样的问题，特别突出的有三个大的新挑战。

第一，低成本优势丧失，2019年中国人均GDP已突破1万美元，步入世界中高收入的行列，中国经济进入漫长而痛苦的调整过程，实际上核心问题是新旧动能转换；

第二，人口快速老龄化，老龄化挑战中最难应对的是养老金缺口，到2049年抚养比可能会升到三分之二，意味着每三个劳动人口需要养活两个老人或小孩，这将给经济发展带来很多新的挑战；

第三，全球化政策的反转，中国是全球化的主要获益者之一，如果未来全球金融、国际经济体系变得不那麽开放，中国会遭遇新的压力和挑战。