副外长乐玉成放风“求和”称随时准备与美桌上谈

中国副外长乐玉成接受大陆国内观察网的访问时，放出“求和”气球测试中美关系的风向，他说，两国首先要对话沟通，不能中断，“我本人已做好随时与美方同行对话的准备”。乐玉成接受访问的全文，同时在观察网和外交部的官网刊出。

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乐玉成在访问中，从头到尾几乎都在反覆谴责和批评美国，将中美关系的逆转，责任完全放在美方的身上，但到了最后一个问题，乐玉成才透露这次接受访问的重点，即不管如何困难复杂，“两国之间的问题也要拿到桌面上来谈”。

乐玉成接受观察网的访问时指，美国一些政客的反共言论，充分反映了他们对中国国情的无知，对中国共产党的无知，声称中国共产党与中国人民休戚与共，血肉相连，习近平主席那句“我将无我，不负人民”的名言充分表达了中国共产党人深厚的为民情怀。

乐又批评美国近期针对中国的一系列做法，是在挑动意识形态对抗，在21世纪复活“冷战”，让人感到“麦卡锡主义”的幽灵又在美重现。他还斥责美国一些政客行为方式有两大特点：一是说谎张口就来，二是违法家常便饭，尤其是诋毁抹黑中国时信口开河，说起谎来脸不红心不跳。

到了观察网最后的一个问题问：特朗普执政团队在各种讲话和行动中，恶毒攻击中国共产党，割裂中国共产党和中国人民的血肉联系，却号称和中国人民在一起。您对此有何评论？乐玉成即有如下的回答：

“中美如何相处，不仅攸关两国17亿人的福祉，也关系到全球70多亿人的未来。对于中美关系，不能只看眼前，不能被极少数反华势力带偏节奏、带错方向。要把中美关系放在世界百年未有之大变局的大背景下，放在世界和平与发展的大潮流下来看。有些问题也许一年两年解决不了，但我们要肩负起历史责任来，向前看，看长远，跳出当前选举政治，走出情绪化思维，回归理性务实，从落实王毅国务委员提议的“三份清单”入手，就不难找到出路。”

乐说：“首先要对话沟通。对话不能中断，尤其两国外交部门不能陷入“无线电静默”。就是再困难、再复杂的问题，也要拿到桌面上来谈，不沟通怎么能解决？我本人已做好随时与美方同行对话的准备。其次要聚焦合作。有很多领域可以也应该合作。抗疫合作应是当务之急，人命关天，合作为要。此外在经贸、执法、禁毒、地方等双边领域，气候变化、减贫等全球治理问题和朝核、中东、阿富汗等热点问题上，双方还有很多协调、合作空间。第三要管控分歧。两国有分歧是正常的，但要以理性和务实的态度处理分歧。尤其不能人为扩大分歧，更不能制造新的分歧。双方问题已经够多了，不能再做加法，而要想办法做减法。未来几个月十分关键，我们要保持定力，不被各种极端势力所左右，牢牢把握两国关系的正确方向，确保其不失控、不脱轨。”