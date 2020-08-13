国安法迄今21人被捕最小15岁被控煽动或教唆分裂国家

中共绕过香港立法会为香港制定国安法生效才一个多月，迄今已有21人被捕，6人遭通缉，1名区议员高举“光复香港 时代革命”亦被警察逮捕，控罪未明。根据网媒立场新闻的数据显示，被捕者年龄最小只15岁，她的控罪是煽动或教唆他人分裂或颠覆国家。

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北京在香港国安法实施之初，曾多次强调该法只针对一小撮人士，然而迄今一个半月尚且未到，已经有大约30人被捕或被通缉。上述15岁的少女7月1日因身处未经批准的铜锣湾集会而被捕，同日被捕者一共10人。她可能是全球年龄最小“教唆他人分裂或颠覆国家”的嫌犯。

在一众被捕者当中，最具知名度的无疑是壹传媒创办人黎智英。警方8月10日从早上7时开始展开逮捕及“搜证”行动，先后拘捕黎智英和多名集团高层以及其他人士。大约200名警员到达壹传媒及苹果日报的办公室搜证多个小时。到深夜，警方再次出动到香港众志常委周庭的寓所将其逮捕。当日一共有6人被控违反国安法，包括黎智英、黎的次子黎耀恩、壹传媒营运总裁及财务总裁周达权、“香港故事”成员李宇轩、前学民思潮成员李宗泽以及周庭。

上述6人统统被控国安法下的“勾结外国或境外势力危害国家安全”。“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，处3年以上10年以下有期徒刑；“罪行重大”的，处无期徒刑或者10年以上有期徒刑。

在7月30日，警方为国安法新成立的国安处首度发出通缉令，通缉 6 名海外港人，包括前香港众志成员罗冠聪、香港独立联盟召集人陈家驹、英国驻港总领事馆前职员郑文杰、前本土民主发言人黄台仰、前学生动源成员刘康以及美国公民、香港人权法推手朱牧民。除刘康及朱牧民两人被控勾结外国或境外势力危害国家安全之外，其余4人均被控煽动分裂国家。

7月29日，警方国安处首次出动人员上门逮捕了4人，均属已经解散的“学生动源”的前成员，他们包括钟翰林、何忻诺、何诺恒和陈渭贤，4人控罪均是“分裂国家、煽动分裂国家”。

7月21日，即轰动全球的元朗车站白衣人肆意殴打无辜市民的一周年，其间，葵青区议员周伟雄涉高举“光复香港 时代革命”字牌，遭警员指涉违反国安法捕。但迄今他的控罪仍然未明。

港区国安法6月30日晚上11时生效的翌日，即7月1日，警方以抗疫及限聚令为由，禁止民阵七一集会游行，但仍有不少市民仍然出现在铜锣湾及湾仔一带进行流水式集会。当日有十人在港岛区各处以国安法为由被捕。

被捕者及被控罪名如下：

姓张男子38岁（分裂国家）、女子36岁（煽动或教唆他人分裂或颠覆国家）、姓周女子67岁（煽动分裂国家）、少女15岁（煽动或教唆他人分裂或颠覆国家）、唐英杰23岁（煽动分裂国家、恐怖活动）、男子24岁（煽动或教唆他人分裂或颠覆国家）、男子19岁（煽动或教唆他人分裂或颠覆国家）、男子26岁（煽动或教唆他人分裂或颠覆国家）、男子23岁（分裂国家）。