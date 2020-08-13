少吃一道菜：习近平呼吁中国人减少浪费 粮储局数据小麦收购量跌近千万吨

中国国家主席习近平日前对国人吃饭习惯当中的粮食浪费现象做了关注，与此同时粮食储备司，粮食交易协调中心等相关机构主管频繁碰头，官方媒体也要求重视粮食安全，呼吁民众节约粮食，保持危机意识。

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中国农业科学院统计称，2015年统计显示每年中国有3500吨的食物被浪费，新华社也呼吁人们了解，就算是在粮食资源丰富的国家，产业链也不是没有断裂的可能，而一旦产业供应链断裂，将出现恐慌性购买，同时提到了去年年底到如今，在世界多地爆发的蝗灾，山火等，又加上新冠疫情出现物流不畅和出口受限，全球农产品供应的不确定性增加，粮食市场波动。

法新社用夸张语气报道称“中国人现在要从华丽盛大的饮食文化，过渡到节约风，来响应习近平‘少吃一道菜’的号召”，当中关注了北京，武汉，西安等多个城市的职业餐饮协会的倡议，即推行“N-1”的用餐模式，具体而言，指的是：在满足按人头计算的食物份数的前提下，减少一道菜品，在对菜品进行多样化处理的同时，做到节约粮食，杜绝浪费。与此同时，抖音，快手等均宣布，对平台上的吃播节目做相关规定，禁止夸张的“大吃特吃”镜头出现。

中国政府曾屡次强调，粮食供应没有问题，年度库存与消费量相比，显示出“充分的底气”。虽然国家粮食与物资储备局在本周发布了一系列数据，显示出，从河北到江苏，从山东到河南，多个小麦主产区的收购量同比下跌，总量下跌超过938万吨，只有湖北增收6.8万吨；且主产区油菜籽等累计收购也出现总量下跌的现象，但去年中国粮产量为13277亿斤，实现了“十六联丰”，连续五年稳在1.3万亿斤的水平，目前小麦和稻谷库存量，与全民一年消费总量相当；此外大米，小麦，玉米这三种“中国三大口粮”的中国国内自给率平均在97%以上，2019年中国人均粮食占有量超过470公斤，高于国际粮食安全标准线的人均400公斤，显示出粮食充裕程度“充分的信心”。