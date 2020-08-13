彭博：中资银行暂停为11名被美制裁官员开新帐户

根据彭博新闻报道，香港的中资银行已经开始采取步骤听从美国的制裁令，以免他们的美元生意和海外网络受到影响。报道引述了解内情人士指，在美国拥有业务的中资银行，包括中国银行、中国建设银行和招商银行，对11名被美国制裁的中港官员开新户口的态度转趋谨慎，其中最少一家银行已经停办上述官员的开户。

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消息人士指，上述人士在有些银行的户口，已被终止与美国方面的转账，过去一些很快获得批准的转账，现在则需要审慎覆核。

美国的花旗银行，亦已经采取步骤终止若干户口，并同时加强检核其他的客户。

报道指，香港的银行对美国的制裁令采取审慎的态度，突出了美元对银行界在国际交易的支配地位，而美国则用此而向中国施压。中国的国企银行在新冠状病毒后，尤其需要取得美元以维持他们在国际金融市场的地位。根据“彭博情报”的估计，中国四大银行在2019年拥有1.1万亿的美元。

就彭博的报道，中国银行、建设银行、招商银行和香港政府都拒绝回应有关的消息。

此外，坐拥116亿港元资产的香港警察储蓄互助社本周一向社员发信，声称由于有不少社员感忧虑，因此早于5月起已陆续将存于外资银行资产转而至中资银行，避免美国的制裁令波及他们的资产。香港警务处长邓炳强和上一任处长卢伟聪均在美国制裁的11人名单之上，而且排名第二和第三。

警察储蓄互助社向社员发信指出，近日有不少社员对于美国针对香港一系列措施表达忧虑，担心影响互助社的资产或投资配置，互助社于今年5月起已陆续将存于外资银行的资产和投资撤回或转移至多间中资银行，相关工作现时仍在进行。

信件又指出，在社会事件、新冠肺炎疫情及中美角力下，本港下半年经济极为波动，提醒各社员要未雨绸缪，作出适切财务安排，强调互助社财政及资产檼健，会克尽己任保护资产。香港警察储蓄互助社于1981年注册成立，主要为在职和退休警员提供存贷服务。