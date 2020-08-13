贺锦丽搭档拜登 环时：中文名不代表对中国友善

美国联邦参议员贺锦丽成为民主党总统准候选人拜登竞选搭档，受到中国关注。但有中国官媒及专家认为，贺锦丽经常批评中国，即使有中文名字也不代表对中国友善，反而可能火上加油。

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环球时报英文版在报导中，特地将“贺锦丽”3个中文字分拆，解释为“祝贺”（celebrate）、“精致”（intricate）及“美丽”（beautiful）。但又声称，即使有了中文名字，不应被误解为此人就“对中国友善”。

报导指出，贺锦丽（Kamala Harris）在担任参议员期间，对新疆、香港等问题都曾对中国持批评态度。其中，贺锦丽曾直指中国“不尊重港人自治权利”，还指港府“对和平示威者过度使用武力”。

在新疆问题上，贺锦丽曾与另一名民主党参议员陆天娜（Kirsten Gillibrand）联名敦促特朗普政府，针对中国对新疆少数民族采取限制生育政策一事作出回应。

中国国际问题研究所美国研究所助理研究员张腾军对此表示，目前美国总统特朗普（Donald Trump）支持率落后拜登（Joe Biden），因此才加强施压中国以挽回劣势，未来几个月可能变本加厉。

张腾军认为，从贺锦丽以往对涉及中国议题采取的强硬态度看来，贺锦丽加入美国大选，可能只会让美国两党打“中国牌”的策略“火上加油”。