中美明天贸易会谈  中国面临粮荒 或将被迫支持特朗普票仓？

中美明天8.15将举行贸易会谈，讨论第一阶段协议执行情况。在美国执意要与中国脱钩的背景下，贸易协议对华盛顿而言已不重要。不过，对于面临粮荒的中国来说，购买美国的农产品却十分重要。

广告 继续浏览后续

中美周六的贸易会谈是要对今年一月份达成第一阶段贸易协议的实施情况进行小结。但这次会议在那里举行尚不得而知。

据彼得森国际经济研究所（PIIE）的研究人员查德-鲍恩（Chad Bown）表示，这次贸易会谈将不涉及谈判新的内容，而是对中美之前1月份达成的第一阶段协议的执行情况进行评估。这是在协议中设定的程序。

一位接近贸易谈判的人士告诉法新社，这场评估会议将在8月15日举行，也就是在中美签署第一阶段贸易协议整整7个月之后。

中美今年一月达成的协议的核心是，中方承诺在未来的两年内，追加增购2000亿美元的美国商品。

中国在特朗普的要求下，承诺增加购买美国的汽车，工业机械，金属，谷物，棉花，肉，石油，金融服务，...所有这些都是为了减少美国贸易逆差。

但根据彼得森国际经济研究所PIIE的数据，截止到6月底，这一时期预期的购买量只完成了不到一半（46％）。

新加坡东亚研究所所长伯特-霍夫曼（Bert Hofman）说：“如果这次讨论能够修改目标，使之朝向更现实的水平发展，就可以算是成功了。但这在政治上将是困难的”。随着美国总统大选临近，“特朗普总统将赌注押在削弱中国经济影响力之上”。“他不愿改变协议，而宁愿在美国大选前夕取消协议。”

粮荒威胁中国

另据分析指出，中国今年面临粮荒，全国大部地区遭到洪灾，很多产粮区颗粒无收，这个情况加剧了中国缺粮的局势。中国很可能需要从美国和其他国家进口更多的农产品。因此中国增加购买美国农产品应该不成问题。

中国受到粮荒威胁的严重程度可从中共领导人习近平在北戴河会议后突然发表有关节约粮食的讲话看出来，他要求大家吃饭时，10人吃9人份。

另据中国水稻之父袁隆平曾在官媒的一次采访中答说，中国自产粮食只能满足80%的需求量。

最近以来，中国粮食储藏情况也备受关注。比如，中储粮黑龙江分公司贴出禁止外人携带手机在其粮食仓库拍照的告示。7月12日有网民（@Jam79922967）在推特贴出一段视频，展示黑龙江省一座国家粮食仓库腐烂变质玉米的情况。该网民还揭发中国粮食系统的腐败说，“中央一要查，这样粮库就失火…”

因此可以预计，中方未来可能在进口美国农产品方积极履行承诺，尽管美国农业区都是特朗普的票仓。北京肯定会优先考虑自己的粮食安全。因为粮荒可能导致其政权不稳。