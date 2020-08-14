余文生被捕近千日后首获会见律师 身体状况令人担忧

曾协助“709 大抓捕”对象的中国著名维权律师余文生，在 2018 年 1 月被司法局注销律师证，并因发表《修宪公民建议书》被抓，他今年 6 月被以“煽动颠覆国家政权罪”判入狱 4 年，并剥夺政治权利 3 年。余文生被捕后一直为其奔走呼吁的妻子许艳周五介绍指，时隔约1000天后，余的辩护律师终于得以首次就他的案件阅卷，并首次在看守所会见到他。据悉，余文生身体出现严重病况，令人担忧。

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许艳8月14 日通过推特介绍指，余文生在当天早上于江苏徐州市看守所和辩护律师卢思位会面。她指出，余文生的牙齿出现问题，右手严重抖动，现在已不能写字，连上诉状都要转用左手写。许艳在推文中强调，余文生的右手在被关押前是健康的。她并表示，已要求徐州市看守所立即调查和治疗余文生右手的问题。

许艳还介绍称，辩护律师卢思位已于周四在江苏省高级人民法院就余文生案成功阅卷；周五在徐州市看守所1000天里首次会见到余文生，当天下午他还继续会去徐州市看守所会见余文生。另据香港电台报导，许艳在受访时亦指，她与卢思位到看守所等了超过一个小时后，后者获准与余文生见面一个多小时，发现余文生身体出现问题，包括牙齿有毛病，右手一直发抖，不能再写字，他的上诉状是用左手书写。许艳说，律师没有说太多，因此不知道余文生是否有受伤等。她并指出，当局一直拒绝让她探望丈夫，通信权也被剥夺，写的信被退回，同时一次也无收过丈夫的信件。

另在接受美国之音采访时，许艳谈到，“余文生的左侧牙齿现在不能嚼东西，右侧掉了一颗牙，我认为这个跟看守所长期的饮食和营养不良缺钙等有很大的关系，现在吃饭都成问题。”针对余文生的右手问题，许艳说，“另外，他的右手现在不能写字，他的上诉状都是左手写的。这个问题我给徐州市看守所打电话要求他们立即进行调查和治疗。徐州市看守所冬天没有暖气，夏天连电风扇都不开，余文生也曾经出现过中暑的情况，而且他长时间处于半饥饿状态，不让买东西，吃不饱。”

报导提及，就余文生在看守所被提审期间是否受到过酷刑问题，许艳表示，余文生说曾被长时间押坐老虎椅，导致意识模糊甚至失去时间概念。此外，她还谈到余文生被羁押和一审判刑后，其和孩子都未曾与余文生会面。许艳指，被拒绝会见余文生是违反法律规定且有违人道的。她说，“孩子这么长时间受到的影响很大，也受到很大伤害，现在非常想见到他爸爸，已经1000天我跟孩子都没有见到他，这现在就是我跟孩子要求的，要求安排见到余文生。”

余文生事件发生后受到国际多方关注，包括美国、德国、荷兰、瑞典、捷克等国驻华使馆均曾派员探视许艳，并呼吁北京当局释放余文生。此前，余文生2018年1月18日在中共十九大二中全会开幕当天，发表修宪公民建议书，提出删除宪法序言，建议国家主席由差额选举产生，取消军委主席及军委制度等。他并在19日被北京石景山区警方强制带走。

1月20日凌晨，他被以涉嫌妨害公务刑事拘留于北京石景山看守所，余文生案历经2次退侦5次延长期限，期间，家属为余文生聘请的律师从未获准会见，其本人也失去自由至今。2019年5月9日，余文生案在徐州市中级法院秘密开庭审理，许艳事后才间接得知。2020年6月17日许艳又事后被告知余文生已被秘密判刑。