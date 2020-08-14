北戴河较量：习近平 栗战书 汪洋亲属在港豪宅被曝光

中共高官北戴河会议刚结束，中共三巨头--习近平 栗战书 汪洋的亲属们在香港拥有的巨额资产就被纽约时报曝光。此举令人联想习近平在北戴河会议之前没收中共元老家族白手套，肖建华的明天系资产，明天系随后发强硬声明驳斥官方论据。此举被猜测是习近平与明天系的背后大佬家族在北戴河会议之前的一轮较量。

广告 继续浏览后续

一般认为，8月11日中国官媒公布习近平反对餐饮浪费的讲话，标志着不透明的中共北戴河会议的结束。随后，纽约时报8月12日刊出艾莎, 傅才德两名记者题为“奢华豪宅、中共权贵的财富与香港的命运”的调查报告。

这项报告说，中共领导层在香港的主要敞口之一是房地产。根据调查，包括栗潜心在内，中共四位高层领导人中的三位，有亲属近年在香港购买了奢华住宅，共计价值超过5100万美元。

该调查主要锁定栗潜心及伴侣的资产。而栗潜心的父亲栗战书是中共政治局常委，全国人大常委会委员长，被视为中共总书记习近平最信任的心腹之一。

该报告曝光栗潜心在香港购买价值1500万美元的四层海景连排别墅，并以30几岁的年龄，担任中国建设银行香港国际的董事长。此外，该调查还特别提及栗潜心的伴侣拥有一匹赛马（财富和身份的标志），并斥资数亿入股赫赫有名的半岛酒店，后来将股份出售。

对于习近平家族，纽约时报的报告引述物业记录表示，早在1991年，中国国家主席习近平的姐姐齐桥桥就开始在香港购买房地产。香港产业和公司的记录显示，她的女儿张燕南于2009年以1930万美元，购得浅水湾的一座别墅，并且还拥有至少5间公寓。

对于汪洋家族，纽时这篇调查说，香港物业记录显示，中共第四号人物汪洋的女儿汪溪沙，曾是德意志银行的高管，她于2010年在香港购买了一处200万美元的住宅。

该调查还引述2016年泄露的《巴拿马文件》 (Panama Papers)指出，栗潜心的伴侣蔡华波被指定为一家在英属维京群岛注册的公司的唯一受益人。蔡华波使用多个地址和身份证号，但通过新加坡身份证号，可以把他和栗潜心、房产和公司联系在一起。

该报道还说，香港著名财经作家任美贞曾于2017年在《南华早报》对栗潜心及其伴侣的金融交易提出过质疑。但这篇文章被马云拥有的这份报纸从网站撤下。任美贞为此宣布辞职，并在一份声明中为自己的专栏辩护。

纽约时报说，“对于许多中共领导人的亲属异常富有这件事，共产党长期以来一直讳莫如深，他们明白，这种财富积累，可能会被视为权贵阶层滥用特权，谋取个人利益。在香港，“太子党”的存在可能会进一步煽起对北京的憎恶这一点，中共也十分注意。

纽约时报的这篇报告似乎并未留意今年北戴河会议前后习近平与前朝大佬家族之间角力的迹象，但指出，栗潜心之父，中共三号人物栗战书“负责新的港区国家安全法的迅速通过，这部法律为中国共产党压制异见提供了一个强大的新武器”。