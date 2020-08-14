崔永元昏迷入院 医疗信息外泄 网民怀疑加害

参与揭发千亿矿权案的著名主持人崔永元8月11日昏迷入院，他的私人医疗信息立即遭到外泄。许多网民担心有人要加害于他，并提到当局禁止他出国，使他无法完成在日本医院的疗程。

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崔永元由于帮助中国最高法院法官王林清揭发千亿矿权案卷宗丢失案，而遭禁言，并被禁止出国，导致中断了在日本的疗程。近几个月来，崔永元通过朋友，将录制的节目在海外油管儿（YouTube）发表，粉丝已达到30万。

昨天8月13日，崔永元的朋友唐师曾在网上发文，未指姓名地透露说，一个好兄弟，失去意识，送医院抢救。然后，陆续有崔永元的朋友证实这个消息指的是崔永元。但随后有关崔永元的详细私人医疗文件在网上被曝光。其中详尽记录了崔永元家人与医生的问答，以及崔永元之前所患疾病和所服的药物。

崔永元昏迷入院的消息传出后，他在油管儿的账户一片声发帖为他祈祷。也有不少网民留言，怀疑有人要加害崔永元。

之前，崔永元在油管儿上发表文艺电影纪录片和各种聊天，与境外网民和翻墙网民互动。有很多网民留言劝他不要说敏感的话题，注意个人安全。当有网民要求崔永元谈某个敏感话题时，有其他人留言阻止，表示这会将崔永元置于险境。崔永元的情况显示中国知识人的困境在高压之下也发窘迫。