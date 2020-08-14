欧盟将制裁镇压示威白俄罗斯官员

白俄罗斯反对党总统候选人呼吁周末举行更大规模的抗议行动。白俄罗斯总统卢卡申科高票第六度当选，引发民众连日上街示威，已有数千人被捕。德国外长马斯说，欧盟将向为镇压示威负责的白俄罗斯官员实施新制裁。

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欧盟27国外长周五召开紧急视频会议。会议决定，指示欧盟外交政策部门拟备一张个人黑名单，为制裁迈出第一步。德国外长马斯表示，过去几天在白俄罗斯发生的事情完全不能接受，他呼吁欧盟作出清晰回应，把参与针对和平示威者犯下罪行的人置与欧盟的制裁之下。

周五晚间，数千白俄罗斯示威者聚集在明斯克政府所在地附近，继续举行抗议。

另外，五位联合国人权专家此前发表联合声明，强烈批评白俄罗斯警方在具有争议性的总统大选后对和平抗议者和记者实施暴力和进行大规模的拘留。他们呼吁国际社会向白俄罗斯施压，要求其停止对本国公民的攻击。

发表声明的联合国人权专家包括和平集会和结社权利问题特别报告员，以及白俄罗斯人权状况特别报告员等。 专家们表示，安全部队似乎不寻求与抗议者对话，也不允许他们行使和平集会自由的权利。

视频片段显示，防暴警察和便衣男子不分青红皂白地殴打路人，包括未成年人和志愿护理人员。尽管示威基本上是和平的，但至少有6700人被拘留。专家们同时感到关切的是，许多被拘留者在拘留期间据报告遭到殴打或其他虐待。 声明指出，安全部队对和平抗议的反应非常严厉，经常使用过度、不必要和不分青红皂白的武力。大约300人受伤，据报道有两人死亡。实际死亡人数可能更高，因为被警方逮捕的数十人下落不明。

专家们强调，在任何情况下，任何人都不应因和平参加抗议而受到人身伤害或刑事拘留。

联合国专家指出，如果白俄罗斯公民不能行使他们的权利，如和平集会和结社权、言论和意见表达自由以及知情权，他们就不能充分行使直接和间接参与政治和公共生活的权利。 声明表示，白俄罗斯政府对所有要求停止镇压和平抗议者的呼吁至今无动于衷。专家们呼吁国际社会加强对白俄罗斯政府的压力，促使其停止以暴力方式攻击行使基本权利的本国公民。专家们强调，针对抗议者的暴力行为必须要受到追究。