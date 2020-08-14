法国确诊人数急升 巴黎扩大户外强制佩戴口罩范围

法国单日新增新冠病毒确诊感染2846例，法国卫生总署署长萨洛蒙表示，“法国疫情有所加重”。巴黎警署周五晚宣布，扩大户外强制佩戴口罩范围，包括香榭大道部分街区。另外，大批英国游客离法避免回国后强制隔离。

广告 继续浏览后续

法国感染新冠病毒人数继续攀升，法国卫生部周五通报，新冠病毒检测呈阳性比例达2.4%，最近7天以来，已有60晚9527人进行检测。

而法国周五单日新增确诊2846例，新增死亡18例，自疫情爆发以来就累计死亡3万406例。不过，重症患者人数还在持续减少，一天内又减少7人，达367人。

法国卫生总数周四就提醒，病毒传播加速，特别青年人感染增多。

巴黎警察总署周五晚宣布，自周六开始，在巴黎一些街区扩大强制佩戴口罩范围，包括香榭大街部分地区，户外必须佩戴口罩。警署并警告，如果疫情加剧，强制佩戴口罩将在巴黎所有地区实施。巴黎警署并规定，如果不能确保隔离措施，10人以上聚会将被禁止。

另外，由于英国宣布周六起，所有法国及荷兰入境的旅客必须强制隔离14天，导致大批在法国度假的英国游客纷纷赶在限期前回国。据称，在法国港口，汽车大排长龙；欧洲之星火车和飞机各个班次都爆满。大批英国游客缩短在法国的度假期，赶在周六凌晨4时之前回国，以免接受检疫。

英国政府周四晚决定，将法国移除豁免检疫规定名单，原因是法国的新冠病毒确诊病例急升。另外，荷兰，马耳他和摩纳哥等国，也都因疫情反弹而被英国列入检疫名单。 法国政府对此表示，将对英国的检疫决定作出反制回应。