百年债券：美国议员要求中国偿还1.6万亿美元

美国亚利桑那州共和党参议员玛莎-麦克萨利（Martha-McSally）周四8月13日提出一项法案，呼吁中国偿还早于共产党政府之前的美国债权人超过1.6万亿美元的主权债务，包括利息。

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据美国福克斯商业台报道，该议案的共同发起人是田纳西州共和党参议员玛莎-布莱克本（Marsha-Blackburn），即将由田纳西州共和党众议员马克-格林（Mark Green）在众议院提出。尽管这个提案反映了立法者的意愿，但还缺乏法案所具有的法律效力。

麦克萨利说：“中国一再未能履行其对美国的义务，夺走了美国家庭的金钱和工作。” “好吧，虐待到此为止。我们要求中国对他们的债务和在世界上释放冠状病毒负责。我们要求中国偿还欠美国家庭的1.6万亿美元债务。”

这些债券以黄金为抵押，由中华民国于1912年开始发行，但中华民国政府领导人在1949年毛泽东主席的革命结束后逃往台湾。北京维持台湾是中国的一部分，国际法规定，继任政府应对前任政府的债务负责。

1987年，英国首相撒切尔夫人曾令北京偿还英国人的资产或损失，否则中国将失去进入英国金融市场的权利，促使以李先念为国家主席的中国政府与英方达成一项2350万英镑的和解协议。

该议案还称，据穆迪，标准普尔和惠誉等债券风险公司的评语，北京这种有选择偿还某些债券持有人，不偿还其他债券持有人的做法，使北京在技术上处于选择性违约状态。因此在没有偿付其他债权人之前，北京不可以进入国际债务市场。