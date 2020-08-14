美商会调查发现逾五成会员考虑离开香港

香港的美国商会最新调查发现，超过一半会员因国安法而考虑离开香港

香港的美国商会最新调查显示，港区国安法通过后，超过五成的受访会员考虑离开香港，数字而且持续增加。美国商会是香港最大的外国商会组织，一共有1600多个会员。

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调查显示，有多达53％受访者称，国安法在香港落实之后，个人考虑短、中、长期离开香港。美商会指，称考虑离开香港的比例持续两个月增加。此外，44％受访者对香港营商前境感到悲观，10%受访者更称，即使短期乐观，但对中长期仍感悲观。

在美国财政部于上周五晚公布11名中港官员被制裁当日，美国商会由当日起一连5日进行调查，以了解会员对香港国安法通过后的看法。自国安法通过及更多细节披露后，在受访的154位会员公司中， 9%受访者表示考虑短期内离香港，44％受访者称考虑中长期离港，表示不会离开香港的则有46％。

美商会由6月起开始进行同类型调查，表示考虑离开香港的人连续两个月上升，但商会指，要留意的是，逾8成人也是考虑在中长期离开。

受访公司被问到会否因为香港国安法撤资离港，61%表示不会，39%公司表示会于短、中、长期撤资。这个比例同样在过去两个月中持续上升，美商会指，考虑离开香港的公司的趋势变得更明确。

至于对香港的营商前景，44%受访者表明感悲观，感乐观的只有14%。同时10%受访者称，即使短期感乐观，但中长期仍感悲观。

香港国安法虽已实施逾月，但合计多达8成人认为此法含糊不清，包括有56%受访公司表示国安法存在很多含糊的地方、有24%受访公司则认为此法存在一些含糊地方。部份受访者更称，法例含糊不清，就是因为要让特区政府和中央政府拥有最高的弹性，出发点是刻意和具政治性，以制造恐惧。