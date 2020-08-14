美国国务院宣布将所有“孔子学院”指定为“中国驻外使团”

美国国务院13日宣布：今天起将“孔子学院”指定为“中国驻外使团”，孔子学院受到中国政府资助，是中国共产党全球影响力布局和宣传机器的一部分。

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国务院新闻稿指出，特朗普政府寻求与中国的公平和互惠待遇，过去40多年中，北京一直享有美国社会自由与开放的联系，但北京拒绝美国人和其他外国人在中国享受同等待遇；中国利用美国的开放性，在美国实施大规模且资金充足的宣传活动并扩大影响力。

国务院指出，孔子学院替北京实施全球宣传，在美国校园发挥恶意影响力，今起将孔子学院指定为中国驻外使团。

国务院表示，这些行动目的单纯确保美国的教育者和学校管理者拥有知情的选择权，了解是否接受具中共背景的计划，若接受，要如何进行。

国务院指出，美国各地与全世界的大学都在确认孔子学院的课程及北京在这些教育体系中的影响范围，美国希望确保美国学生不受中国共产党及其代理人操作下的中文和中国文化的影响。

美国国会议员今年5月曾致函美国教育部长，指国会将开始调查中国以资助渗透美国大专院校、洗脑美国年轻人、达到宣传目的的孔子学院，议员们要求教育部提供相关资料；信函引述斯坦福大学胡佛研究院2018年的报告，指美国大专院校及中等学校，分别设有约110所孔子学院及超过500间孔子教室。