美规定“香港制造”改为“中国制造”港府不满认为中港犹如两国

美国海关及边境保卫局 （U.S. Customs and Border Protection)）本周初于联邦公报网站上载通告，由香港进口美国货品来源地将即下月25日起不得再标为“香港”，而要标示为“中国”。换言之，标签“香港制造”输往美国的货品，从此将成绝响。对此，一直以重归中国怀抱而自豪、一直声称一国大于两制的特区政府，反而大表不满，认为香港制造有异于中国制造。

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香港商务及经济发展局局长邱腾华13日在记者会上批评美国“单方面野蛮”做法是“指白为黑”，破坏了世界贸易组织以及国际对产地来源标识的规定，认为将香港出产货品的产品标示为其他地方是不合常理，反问是否加拿大制货品可标示为美国或墨西哥制。

邱腾华将香港制造改为中国制造标签，与加拿大制造标签改为美国制造或墨西哥制造标签相提并论，试图突出两者同样的不合常理，但他似乎已涉嫌犯了鼓吹港独罪名，因为他的比喻等同将香港和中国视作两个国家。

邱腾华表示，根据美国海关提供最新资料，新规则实行后，希望试图逼使“香港制造”产品以“中国制造”作为标签，但美国相关政府部门暂时并无新加任何其他措施，并未实行新规例对进口方面程序上要求改变，亦未见美国作关税评估要求。不过，邱腾华指，观乎美国的不寻常取态，政府仍与商界分析应对方法。

对于事件对香港的影响，邱腾华指，每年在香港本土生产并出口到美国市场销售的货物，价值只有约37亿港元，受影响行业例如珠宝、食品等，将会留意情况。邱腾华表示，立场上坚决反对美方违反世贸协定，将采取维护自身利益的行动，并与业界审视情况及应对，惟措施对制造业影响较微，但制造混乱及产生额外成本，例如改标签及模具。

美国本周初的公布指出，美方仍允许进口商在政策生效45日内将香港制造的进口货物标签为来自“香港”，但此类货品在过渡期后从仓库进出时，必须根据《关税法》第 304 条将之标为来源地（origin）是“中国”。

政策是根据上月14日总统特朗普签署有关香港正常化的行政命令而设，该行政命令暂停香港特别待遇地位，又结束多个美港合作、交流关系与暂停移交逃犯协议。