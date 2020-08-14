辽宁：10人用餐 点8人菜

中国面临粮荒危险似乎已成定局。中共总书记习近平最近要求全国民众节约用餐，10人用餐点9人菜。而中国辽宁省8月14日更推出10人用餐点8人菜的倡议。

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据辽宁日报微信账号今天14日报道，辽宁餐饮业两个协会联合向全省餐饮企业发出倡议书，提出10人聚会点8人菜。此前湖北武汉、咸宁，河南信阳等地餐饮行业协会也曾发出“N-1点餐模式”，即不管多少人聚会用餐，都少点一个人的菜，尽管中餐不知如何计算一人菜的分量。

辽宁省政府商务厅转发了10人用餐点8人菜的约倡议书，同时要求各级商务部门使用标语牌，警示牌等手段，策划节约用餐宣传活动，因此具有官方强制色彩。辽宁倡议书首先强调要深入贯彻习近平制止餐饮浪费的指示，然后提出了7条建具议，其中的体措施包括：

倡导 “光盘行动“，“餐厅不多点、食堂不多打、厨房不多做”。在餐厅摆放“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”等提示牌和视频。提供“半份半价”“小份适价”的经营方式。对大型聚会采取10位进餐只能点8人菜…。准备充足打包盒，一旦存在剩菜、剩饭情况，顾客要主动打包。按需选餐，按量购买，减少原材料采购和备料中的浪费。推行 “分餐制、公筷制、双筷制”。执行不杀害野生动物规定。

中国今年夏天20多省遭受洪灾，不少产粮区颗粒无收，全国面临粮荒的危险。中国人口多，平常自产的粮食仅够满足80%所需（袁隆平语），其他依靠进口。