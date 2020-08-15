入境处秘密设国安组审查外国记者签证被传媒踢爆

香港外国记者会日前去信入境处，投诉港版国安法实施后，驻港外国记者申请签证或签证续期被拖延，要求处长区嘉宏确保采访自由。立场新闻及明报引述消息报道，入境处已增设“国安组”，处理外国传媒从业员来港工作申请。明报指，现时国安组有约四至五人，暂由一名总入境事务主任领导。

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据网媒立场新闻8月8日引述消息人士报道，华尔街日报、纽约时报等多家外国传媒的驻港记者都被拖延签证续期。在此之前，香港外国记者会（FCC）在8月6日曾发声明，指留意到近日有例子，外国记者申请香港工作签证受延误，涉及多间传媒机构不同国借的记者，形容是“非常不寻常”。

报道又引述接近入境处的消息人士透露，目前外国记者签证申请，都要经在六月底已秘密成立的“国安 Section”（国安组）覆检，但从来无对外公布设立了这个组，这组由一名名义上属“优秀人才及内地居民组（QMMR, Quality Migrants and Mainland Residents Section）”“Z 组”的总入境事务主任负责。消息人士指，“优秀人才及内地居民组”的办事处设在湾仔入境事务处总部六楼，但负责“国安组”的总入境事务主任并不在该处办公，在入境处的内部架构图中，亦无提及这名总入境事务主任。

明报则在14日综合两个消息人士表示，入境处新设“国安组”，其中一项工作为处理外国传媒从业员来港工作申请。消息指该组现有4至5人，暂由一名总入境事务主任领导。入境处回覆查询时没回应有关国安组问题，仅表示所有来港工作的签证申请均由该处签证及政策部辖下的签证管制执行科处理。

根据明报报道，消息人士表示，入境处因港区国安法生效设立“国安组”，并形容该组为“神秘部门”，因连其成立亦没公开或内部公告。他表示，国安组现有4至5人，暂由一名总入境事务主任（CIO）领导，亦有高级入境事务主任（SIO）。另一消息人士说，现时所有关于外国记者的签证申请，都要经国安组覆检，他得悉有若干外国记者的签证或续期申请有积压未批的情况，但未知是与“国安组”审查有关，抑或入境处实行部分员工在家工作而拖慢审批程序。

对于上述的报道，入境处没有回应有关国安组的任何提问，仅称所有来港工作的签证申请均由入境事务处签证及政策部辖下的签证管制执行科处理。

不过曾在传媒界服务的民主派立法会议员毛孟静告诉苹果日报，入境处做法明显是应中国外交部要求，以国安法为由审核外媒驻港记者的身份，回应美国早前驱逐具官方背景的中国记者，做到“你做初一，我做十五”，对外国传媒“摆姿态”。