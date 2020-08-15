崔永元工作室发公告 信不信由你

崔永元昏迷住院4天后，他的工作室今天8.15在墙外的推特和油管上分别发布公告，称，崔永元已好转，彻底恢复后将继续回归工作和生活。但还是有网友不信，说必须看见崔老师直播。崔曾在直播中就他的个人安全回应提问表示，倘若他一个星期不露面，就有事儿了...

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崔永元日前被他的朋友们曝光在8月11日昏迷住院4天后,今天8.15一个以崔永元工作室名义发布的公告出现在推特和油管上。这个公告说：“近日，崔永元老师因身体不适，入院治疗，目前已好转，并在康复中。在此感谢各位朋友对他的关心和爱护。崔老师本人表示：身体彻底恢复后将继续回归工作和生活中，请您放心！感恩！崔永元工作室2020年8月15日。”

有网民不相信这份告示，要求看崔永元本人的直播。这份告示的口气确实不太像崔永元本人。一位名叫王新祖的网民说，感觉怪怪的，看不到视频总是放心不下，急盼见到本人。名叫Mei的网民说，不信，必须看见崔老师的视频直播。

但大部分网民相信这个告示，不少人表示现在安心了，一块石头落地了。名叫Kun Shi的网民呼吁“中国政府有关部门能够放行，让崔老师去日本治疗…”。墙内网民yangyang说，等你好了就啥都别说了，逃出去以后再说，你要是有事了我们就伤心难过的更厉害了，每天报个平安就好，我还每天翻墙出来给你点赞。名叫hongtao wu的网民说，祝小崔早日康复，我们需要的是先驱，不是先烈。之前有网民说，崔永元被禁止出国，被迫中断了在日本的疗程。

崔永元在帮助最高法院王林清法官揭发千亿矿权案之后受到封杀。他的朋友唐师曾昨天在一个视频中，只字不提崔永元的名字，但巧妙曲折地让观众明白崔永元已成为“敏感词”和“敏感人”。为了不被404，唐通过一盒治疗抑郁症的药罗拉西泮说事儿，用“服用同样药的人”暗指崔永元。崔永元在墙内的微博被冻结后，当局和腾讯一直不肯给个说法。他后来通过朋友将节目转到墙外油管和推特上发表。

据维基百科介绍：陕西千亿矿权案在中国最高法审理过程中发生二审案卷丢失，周强等多位院领导涉嫌干涉案件审理，经前央视主持人崔永元于2018年底爆料后，引发广泛关注。随后，中共中央政法委牵头组成多部门联合调查组进行调查，然后认定是最高人民法院民一庭助理审判员王林清自己所为，指控他发泄对单位的不满，并令其电视认罪。原告赵发琦在2019年2月22日调查结果出炉后，「手机一直处于关机状态」，被纽约时报记者推定失联。