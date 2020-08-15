推出食客“先称体重再点餐” 长沙一餐厅道歉称将改进活动

随着中国国家主席习近平近日通过官媒强调坚决制止餐饮浪费，一时间节约粮食成了热点话题。据悉，湖南长沙一家餐厅则于近日推出“称体重点餐”的出位活动，而在网民的关注和批评下，这家“称体重点餐”的餐厅——炊烟小炒黄牛肉8月15日通过官方微博发出致歉声明。

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涉事餐厅炊烟小炒黄牛肉表示，“湖南省餐饮行业协会和湖南省团餐行业协会于8月12日发布制止餐饮浪费倡议书，作为代表湘菜走进联合国的湘菜领导者——炊烟小炒黄牛肉，自当率先垂范，以身作则，积极响应号召，并致力于推动行业共同践行，于是在黄兴铜像店开展’称体重点餐’活动，倡导科学点餐，杜绝浪费”。声明续称，“此事经报道后，引起了很大的社会反响，未能如期助力推动制止餐饮浪费的倡议，并且占用了公共资源，我们深表歉意。我们的初衷是要倡议杜绝浪费，健康点餐，并且没有要求强制称体重，活动真实有效，感谢活动当天现场近千桌顾客的积极配合。欢迎广大网友前来体验，并提出更多宝贵意见和建议，同时也欢迎媒体记者监督。”

另据新京报对炊烟小炒黄牛肉品牌总裁谭艳的采访显示，后者介绍称，这个活动从8月13日开始进行两天来，已经有近千桌顾客主动称了体重后就餐，这个活动并非强制，称体重的食客都是完全自愿的。她说，“活动自愿，也没有跟任何利益挂钩。很多女顾客还是很愿意称一下的，而且体重结果不会显示在体重秤上，而是会发送到称重顾客的手机上，不会侵犯隐私。”不过，炊烟小炒黄牛肉重视大家的意见和建议。“我们的初衷是制止餐饮浪费、提倡光盘行动，但是如果这个做法不能让大家践行节约、没有推动避免餐饮浪费，那就要改进和完善，所以我们发出了致歉声明。”

谭艳还告诉记者称，炊烟小炒黄牛肉黄兴铜像店的“称体重点餐”活动目前并没有停止，但会做出改进，比如会增加更多关于饮食营养、菜品热量等方面的知识，让大家达到健康点餐、避免浪费的目的。她说，“我们会根据大家的意见和实际情况再做决策。”据其介绍，为响应实施制止餐饮浪费倡议，炊烟小炒黄牛肉的部分菜品也在尝试调整为小份菜、一人食。针对这一事件，部分中国网民留言称，“称完体重可能连吃饭心情都没有”，也有的说，“一下子走火入魔了都”，还有的表示，“这样有些过了吧”。另有的则评论称，“是因为今年粮食收成和储备出了大问题，所以这两天宣传口都疯了，大家多理解，自己也尽量不要浪费了！”