昏迷入院遭封 好友暗示崔永元成敏感词

参与揭发千亿矿权案的崔永元8月11日昏迷入院后，有关他的消息在墙内受到严密封锁。据他的朋友唐师曾拐弯抹角透露，不论是名字还是照片或视频，连个影子都通不过。“小C”似乎也成了小崔的代号。

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最初透露崔永元昏迷住院消息的是崔的朋友，新华社记者唐师曾。此人当时仅说他的一个兄弟昏迷住院。然后，这个消息被崔永元另一好友袁立的夫婿发文证实。很快，崔永元在北京朝阳医院的私人医疗信息遭外泄，一张有关崔永元的医疗文件被人截图贴在推特上。

昨天墙外传出一个短视频。崔永元的朋友唐师曾在这个视频中只字不提崔永元，却巧妙曲折地让观众明白崔永元已成为“敏感词”和“敏感人”，受到严密封杀。

比如，唐师曾拿出一盒控制抑郁症的进口药罗拉西泮，说自己抑郁时就服这个药。然后他用“服同样药的人”暗指崔永元。他介绍崔永元被封锁的情况说，自己被某网邀请做节目时发现，照片上如果只有他与“袁大美人”，便可以顺利通过审查，如果加上崔永元，就不让通过了。他感谢审查人员虽然没有直接承认，但间接证实了崔永元是敏感词被屏蔽的情况。

崔永元，在帮助中国最高法院的法官王林清揭发陕西千亿矿权案卷宗丢失案之后，遭封杀被禁言。据维基百科介绍：陕西千亿矿权案在中国最高法审理过程中发生二审案卷丢失，周强等多位院领导涉嫌干涉案件审理，经前央视主持人崔永元于2018年底爆料后，引发广泛关注。随后，中共中央政法委牵头组成多部门联合调查组进行调查，然后认定是最高法院民一庭助理审判员王林清自己所为，指控他发泄对单位的不满，并令其电视认罪。原告赵发琦在2019年2月22日调查结果出炉后，「手机一直处于关机状态」，被纽约时报记者推定失联。

近几个月来，在墙内遭封的崔永元通过朋友将文艺和聊天节目在海外油管（YouTube）发表。墙外一些网民看到崔永元昏迷住院的消息后，第一反应是担心他被加害。也有人提到崔永元被禁止出国，无法完成在日本医院的疗程。崔永元本人曾就他的安全问题回应粉丝称，如果一个星期见不到他，可能就出事了。