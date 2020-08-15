法国单日新增确诊3310例 连续4天解封后新高

法国卫生总署周六晚通报，全法过去24小时新增3310人确诊感染新冠病毒，连续第4天创下解封后单日新高。专家担心发生第二波疫情。另外俄罗斯卫生部称已开始生产新冠病毒疫苗。

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法新社援引卫生总署周六晚间发布的数据，除单日新增感染3310例外，住院人数也有所增加，总数达到4857人，其中376人重症。累计确诊增至21万5521例。当局正在调查总共252起群聚感染，较24小时前增加17起。24小时内新增死亡17例。

为防止疫情卷土重来，巴黎从周六开始扩大户外佩戴口罩范围，包括香榭大道，卢浮宫街区等，行人都必须佩戴口罩。

巴黎比卡特医院传染病专家莱斯古尔（Xavier Lescure）教授周六向媒体表示：“作为医生，目前的情况非常令人担忧，作为公民，我不确定我们是否会重回以前的生活。” 他担心“第二波疫情时间会更长，对经济，文化和全球影响也更大。”

而英国刚刚下令从法国回国的旅客必须隔离14天。

另外，英国单日新增确诊达到1012例，连续5天单日确诊超过1000例。

另据俄罗斯传媒引述当地卫生部周六表示，俄罗斯已开始生产新型冠状病毒疫苗。 俄罗斯早前表示，当地一间流行病与微生物学研究中心研发的疫苗，最快本月底推出，是全球最早投产的新型肺炎疫苗。不过一些科学家担心，俄罗斯视国家威望比安全更重要。