禁渔期解禁 福建省下令渔民尽量少到钓鱼岛海域

中国政府设定的禁渔期今天将解禁，但福建省政府已下令渔民，尽量不要到钓鱼岛海域进行捕捞。另外，台湾的战略专家提醒，中国军队借机发动奇袭的可能性依然存在，台湾绝不可掉以轻心。

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据《中央社》援引日本《读卖新闻》报导，钓鱼台海域（日本称尖阁诸岛）今年4月起到本月上旬之间，中国公务船连续111天航行在这个海域，日本认为中国公务船航行地点是日本“领海”外侧的邻接海域，中日关系持续呈现紧张状态。

报导说，16日禁渔期将解禁，但福建省政府已下令渔民，尽量不要到钓鱼台海域进行捕捞作业。因为如果有大量中国渔船进入钓鱼台海域，日本认为“领海”遭入侵的话，中日关系势必恶化。

福建省石狮市的渔民对媒体表示，福建省政府本月初就集合渔民做说明，要求渔民尽量不要到“敏感海域”进行捕捞，意指尽量不要到钓鱼台海域进行捕捞。福建的渔港掛着“严禁到敏感海域捕捞”横幅。

报导说，当地政府这几年下令渔民尽量少到钓鱼台周边海域进行捕捞作业。许多渔业相关人士认为，所谓的“敏感海域”是指台湾近海，但其实似乎也涵盖钓鱼台海域。

另外，北京近来对台除采取政治施压，还明显提升军事威吓，却遭美军强势应对。台湾的战略专家指出，“中共采取大外宣公开威吓台湾，反让北京面临更大困境，但中国军队借机发动奇袭的可能性依然存在，台湾绝不可掉以轻心。

报道称，中国军队近日扰台行动，包括在41年来访问台湾层级最高的美国卫生部长阿扎尔访台期间，于11日有数架战机陆续短暂超过越海峡中线；13日解放军东部战区宣布在台湾海峡和南北两端进行实战化演练。

台湾国防安全研究院国防战略及产业研究所所长苏紫云向《中央社》表示，中共公开传达威吓讯号反让北京面临更大困境，事实上也遭遇美军以海空兵力强势应对。 他指出，美军持续落实”战略可预期、战法不可测“的机动部署吓阻战略，近期更强调由轰炸特遣队与海军舰队共同执行吓阻任务。苏紫云认为，美军现阶段对中共强力压制，战略态势是 ”围而不打“，中共的回应方式则是”宣传硬、手段软“的间接路线。

据分析，中国军队虽目前避战，却必须有所行动，以利对内宣传、稳固政权，可谓“七分政治、三分军事”，而“南海战略态势感知计划”等大外宣平台则企图借“战略叙事”手法影响台湾及他国舆论。 专家提醒，中共可随时调整演训规模，甚至借机发动奇袭，而先降低对手警觉度、再展开侵略的策略在战争史屡见不鲜，台湾因此绝不可掉以轻心。