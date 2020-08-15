美国波兰签署加强防务合作协议增加美军派驻

美国国务卿蓬佩奥周六访问华沙，美国与波兰达成加强防务合作协议，美国将增加在波兰的驻军。两国并一致呼吁白俄罗斯总统卢卡申科与公民社会展开对话。

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法新社报道，蓬佩奥周六抵达波兰，这是蓬佩奥欧洲四国访问的最后一站。蓬佩奥与波兰总理莫拉维茨基举行会谈，讨论议题包括新冠病毒疫情、5G网络建设、白俄罗斯局势及发展能源计划等议题。

蓬佩奥并与波兰国防部长签署加强防务协议，美军在波兰增加1000驻军，即由目前的4500人增至最少5500人；另外美军将由轮替驻扎改为常驻。两国并就7个军事基地的地点分布及用途达成一致。根据双方协议，美国陆军将在波兰成立前沿指挥部，10月起运作，主要负责对北约东部边境的美军进行统一指挥调度。

美国在7月底宣布，将从德国撤出12000名驻军，其中5600人将会调往包括波兰在内的其他欧洲国家。

另外，蓬佩奥周六在与波兰外交部长恰普托维奇联合举行记者会上，呼吁白俄罗斯领导人与公民社会展开对话。蓬佩奥表示，我们的目标是帮助白俄罗斯人民实现自由及自主。蓬佩奥还表示，美国目前正与欧盟就白俄罗斯局势进行磋商。

波兰外交部长恰普托维奇也呼吁白俄罗斯当局“尊重基本人权，展开与公民的对话”。

而卢卡申科周六则表示拒绝波兰等国提出的“调停”。他并表示，已获俄罗斯总统普京保证，将“协助确保白俄罗斯安全”。卢卡申科周六与普京通电话，讨论白俄罗斯近期局势。他并表示，白俄罗斯国营企业工人必须停止罢工；否则全部革职。

周六，数千白俄罗斯民众再次走上首都明斯克街头，抗议卢卡申科连任。法新社记者指出，大批民众在明斯克普希金地铁站附近聚集，记念本周警方镇压示威时死亡的34岁抗议者塔赖科夫斯基。