Google视香港无异于大陆港府索取资料需得美司法部同意

由于香港实施国安法后，一国两制只剩口号，美国网企谷歌（Google）将停止“直接回应”港府索取数据资料的要求，在相关问题上将香港与中国内地同等对待。

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华盛顿邮报引述消息人士报道，香港警方已接获谷歌的书面通知，日后索取资料须联络美国司法部，按两地的司法互助协议索取，过程需时将会增加。有科技界人士估计，其他美国科企会跟随谷歌做法。

事实上，由于港区国安法被视为北京政府为压制香港抗议活动的利器，加上条文含糊，各科技公司因此忧虑卷入政治纷争，如果继续配合港府要求交出用户数据的话，会严重影响人权状况。所以自上月开始包括谷歌在内，面书（Facebook）、Telegram、推特（Twitter）、微软等科技公司亦已先后宣布暂停处理香港执法机构索取用户资料的要求，以保护用户私隐。

华盛顿邮报报道称，谷歌13日通知香港警方，公司如果接获港府要求提交资料，将会指示对方官员透过与美国签署的《司法互助协议》提出。报道形容这个过程“麻烦”，要经由美国司法部处理，需时以星期甚至以月计。

警方收到谷歌书面通知的内容称，未来要索取资料，须联络美国司法部。在实际操作上，索取资料牵涉个人资料私隐问题，警方因防罪而在《个人资料（私隐）条例 》享有豁免，以往可直接联络谷歌香港办事处索取资料，日后要透过香港司法机构联络美国司法部，再由后者联络谷歌索取资料。虽然过程繁复，明报引述港府消息人士形容“门仍未完全关闭”。

谷歌发言人表示，自从港区国安法实施以来，公司已没有应香港当局要求提供资料。发言人称，美国以外的政府可以透过外交程序寻求取得刑事调查所需的资料，谷歌会审视所有索取个人资料的要求，并会拒绝过于广泛的请求，以保障用户私隐。

华邮的报道称，谷歌在中国内地被禁，但香港可以使用，今次谷歌拒绝再按以往做法处理港府的资料申索要求，显示这家美国网企巨擘认为国安法方便中国渗透香港的层面很广泛。

资讯科技商会荣誉会长方保侨向明报举例说明，警方可向谷歌索取个别搜寻纪录的IP（网页）地址后，向香港网络供应商索取属该IP地址的资料，如使用时间、所在位置等，从而追踪搜寻者身分。他说，大部分科技公司来自美国，为免违反美国的人权法等其他法律，他估计其他美国科技公司都会跟随谷歌的做法，不再直接向港府提供相关资料。