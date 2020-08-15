安理会未准无限期延长伊朗武器禁运

联合国安理会拒绝了一项制裁伊朗的提案。由美国提出的这一草案文本，旨在无限期延长针对伊朗的武器禁运。中国和俄罗斯投了反对票，法国ˎ 英国和德国等十一个成员国弃权。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Loubna周六（2020年8月15日）发自纽约报道，旨在无限期延长对伊朗武器禁运的提案没有得到安理会的支持。遭拒绝原本不让人感到意外，但美国很生气，表示要像在签署2015年维也纳伊朗核协议前那样，恢复单边制裁。

原则上，按照2015年时所签署的协议，针对伊朗的制裁应该在今年10月18日失效。但特朗普总统在2016年当选后，就急着要退出。就2020年8月14日周五的表决，安理会轮值主席国印度尼西亚宣布，美国的提案仅获得两票支持。但美国并没有泄气，可能将继续努力，使用一种英文名称为“Snapback”（立即恢复）的机制。具体的说，就是美国退出其作为起草 2015年维也纳伊核协议文本的参与国地位，从而立即恢复之前状态，重启对伊朗的制裁。

相关报道 美国与伊朗在纽约联合国交锋

这种操作，在安理会内部存在争议，包括在美国的欧洲盟国中。已开始准备退出这一核协议的伊朗，可能就此拂袖而去。那时，2015年签署的协议就寿终正寝了。美国驻联合国代表在一份声明中表示，美国将在未来几天里展现其为致力于延长武器禁运毫不退缩。

本台法文报道指出，如果真的启动了“Snapback”机制，也就意味着漫长纠纷的开始，最终可能削弱联合国的作用。有人认为，这种操作的目的，是为了一旦特朗普在11月份连任失败，美国将来也无法重返这一协议。

其它 / 阿富汗:喀布尔当局释400塔利班囚犯