中美南海演习 驻港解放军透露试射鱼雷

随着美国和中国陷入新冷战，双方都在南海频频举行军演，导致该海域紧张情势升温。据一般分析预测，假如中美发生军事冲突，南海成为冲突场地的几率较高。但在此情势下，最担心自身安全和对共军一举一动最敏感的却是台湾。

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据中央社今天8月16日报道，中国与美国各自在南海举行演习互别苗头，中国驻港部队指出，该部队所属的军舰「惠州舰」近日在南海演习，期间曾发射鱼雷、射击主炮和直升机着舰，并强调「反潜舰」是演习重点。

中共驻港部队所属微信公众号「香江砺剑」16日发文指出，该部队所属的惠州舰近日在南海某海域巡航演习，并进行实射干扰弹、主炮射击、轻武器射击、直升机着舰训线，防险救生等10余种训练。文章指出，本次海上训练的重头戏是「反潜」，惠州舰发射了鱼雷，并「精准命中目标」。

公开资料显示，惠州舰是中国自行研发的新一代轻型飞弹护卫舰，于2013年7月1日正式服役。共军东部战区8月13日指出，战区多军种部队在台湾海峡和南北两端连续组织“实战化”演练，并且不指名说美国近日在台湾问题上「消极动向不断」，并「向『台独』势力发出严重错误信号，严重威胁到台海地区的和平与稳定」。

美国海军8月14日则发出声明指，航空母舰雷根号（USS Ronald Reagan）打击群重返南海海域，进行海上防空作战演习，并指与合作伙伴整合，「确保联合作战反应和杀伤力，及维持自由开放的印度—太平洋地区，是至关重要的」。