尼日利亚：4名中国人获释 入院治疗

尼日利亚警方今天8月16日宣布，7月22日在该国南部一个采石场被绑架的4名中国工人昨天周六傍晚已获自由，目前正在接受治疗。警方表示不清楚有任何赎金。

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尼日利亚警方发言人乌格博（Irene Ugbo）告诉法新社说： “我们能够确定在周六下午17点左右，中国公民在一个名叫阿克帕布约（Akpabuyo）的地方被释放。” 她说，这四名中国工人目前“正在医院接受治疗”。她尚未透露这些中国人所在的确切位置。她还表示，警方“迄今为止，尚未逮捕任何人”。

这位发言人补充表示，她不知道这些人被释放是否有任何赎金作为交换。据法新社介绍，在尼日利亚，绑架勒索外国公民，换取赎金的活动非常普遍，尤其是在该国石油资源丰富的南部。

7月22日，一伙身份不明的武装人员绑架了这些中国公民。负责保护他们的尼日利亚警察被袭击者杀害。据当地官员阿克潘（Dominic Akpan）说，绑匪中有6人拥有卡拉什尼科夫冲锋步枪。

据法新社介绍，在尼日利亚开展业务的中国公司参与了利润丰厚的基础设施项目，例如建设铁路线，机场和道路，导致中国工人经常成为绑架的目标。

今年7月初，中国外交部宣布在尼日利亚水域发生的一艘集装箱船遇袭事件中，武装人员绑架了五名中国水手。