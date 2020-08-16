爱奇艺被沽空报告揭露伪造财务数据 正受美国证交委员会调查

美国华尔街又爆出一宗中国企业财务欺诈的丑闻。中国著名的视频流媒体公司爱奇艺日前被指伪造财务数据，华尔街日报报道称，这则消息导致其股价在周五收盘时大跌，也令其大股东、中国搜索引擎巨头百度的股价承压。同时，美国证券交易委员会（SEC）已对爱奇艺展开调查。

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华尔街日报说，中资企业爱奇艺是一家类似Netflix的视频流媒体公司。该公司表示正在接受美国证券交易委员会(SEC)的调查。这个消息在美国和中国的财经界引起了轰动。爱奇艺在美股收市后，延长交易时段，股价大跌17%。爱奇艺是2018年从中国搜索引擎百度公司分离出来以后在美国上市的。上市融资总额为22亿美元。

爱奇艺随后表示说，美国监管机构已要求其提供2018年1月以来的财务和运营记录，以及指控所涉及的收购和投资相关文件。又宣称，公司正在配合调查，已经聘请顾问进行内部审核。

据华尔街日报报道，爱奇艺的财务作假问题是由投资研究公司Wolfpack Research公司揭露的。该公司对爱奇艺的用户数量、销售额、费用和2018年的大规模收购提出了质疑，并在4月公布了一份报告中，指控爱奇艺在2019年的收入被夸大了80-130亿元人民币。

报告指出，爱奇艺是通过虚报用户数量约42%-60%来夸大收入的。报告还说，爱奇艺在为内容、其他资产和收购支付的成本都被夸大，通过烧假钱，向审计师和投资者隐藏欺诈行为。据悉，爱奇艺早在2018年首次公开募股之前就存在欺诈行为，并一直持续至今。

奇艺上季亏损14亿元人民币，去年同期则亏损23亿元人民币，总用户数量为1.049亿，较去年升4%。

此外，美国之音相关报道说，调查目前还只是刚刚开始，最后结果如何还有待观察。但爱奇艺的问题无疑进一步加重了投资人对中国上市公司的不信任感。

据该报道，今年4月，另一家在美国上市的中国企业瑞幸咖啡因伪造账目受到美国证券交易委员会的调查。这个事件引发公众批评美国市场监督机构对中国公司监管不力。瑞幸咖啡今年6月被迫退出了纳斯达克市场。

5月，美国国会参议院又通过议案，加强对华尔街的中国企业的审查，并警告中国企业如果不遵守美国市场监管规则，就会面临强行退市的后果。