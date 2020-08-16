索马里首都一高档酒店遭青年党武装攻击 至少5人丧生

索马里青年党武装分子周日向首都摩加迪沙一间高端酒店发动攻击，法新社报道，至少5人在袭击中丧生，其中包括一名政府官员。

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据法新社报道，受到攻击的是摩加迪沙利多海滩的伊力特酒店，这家酒店经常有索马里政府官员光顾。周日，首先是一辆汽车炸弹在这家酒店外爆炸，而后武装分子冲入酒店。目击者称，“能听到交火的枪声。”

周日晚，索马里安全部队试图掌控局势。消息援引一名政府官员称，伊力特酒店遭武装攻击一个多小时后，安全部队介入。“仍有零星枪声，我们收到的初步讯息显示，有5人死亡、超过10人受伤。”他并表示，死亡人数可能会增多，因为爆炸威力很大，武装分子并劫持了人质。

索马里救护车派遣机构“阿敏救护车”（Aamin ambulances）则通报，至少有28人在袭击事件中受伤。

索马里青年党随后其网站上发表声明声称，这起攻击是他们所为。该组织前身是成立于1991年的“伊斯兰法院联盟”，同“基地”组织有关联。青年党圣战武装并表示，他们武装人员已经占领了伊力特酒店，并让酒店内的人“付出沉重代价”。

索马里军方上周五表示，索政府军当天在该国南部地区打死4名极端组织索马里“青年党”武装分子。