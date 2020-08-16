韩美将举行年度联合军演

韩国与美国年度联合军演将在18日举行。由于一名韩国军官新冠病毒检测呈阳性反应，导致演习延后两天举行。

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周二开始的韩国和美国联合军事演习将一直到本月28日。这次联合军演原本在周日开始，但有韩国军人在上周五确诊感染新冠病毒，导致演习延迟到星期二。

韩美上半年的联合军演因疫情被取消，这是相隔1年首次举行联合军演。 《中央社》报道，朝鲜严密监控韩美联合军演，并称之为“战争预演”。

韩美联合军演近年来已经缩减，目的在于促进美国解除 平壤核武计划的谈判。

这次演习以电脑模拟方式进行，但参与演习的人数大幅减少。由于疫情限制美方人员前来韩国，这次军演不会动员美国本土的军队。演习分两部分进行，在18日至22日进行的上半部分演习，是假设与朝鲜展开全面战争，从24日至28日的下半部分为反击演习。

韩国合同参谋本部在声明中说，这场年度联合军演进行到28日结束，将会聚焦在“联合防卫态势”，并“部分进行”朝鲜半岛战时作战指挥权移交演习。

专家说，韩国总统文在寅计划在2022年任期结束前从美国接下战时作战指挥权，这可能会延后他的计划。