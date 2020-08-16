马克龙呼吁欧盟行动起来支持白俄罗斯示威民众 俄罗斯称“准备军事介入”

白俄罗斯声势浩大的反政府示威周日持续，路透社现场记者称，至少有20万民众聚集在明斯克街头，向被指靠舞弊赢得大选的总统卢卡申科施压；而卢卡申科周日再次与俄罗斯总统普京通电话，俄罗斯表示“准备军事介入”。法国总统马克龙周日发推呼吁欧盟行动起来支持白俄罗斯示威民众。

广告 继续浏览后续

法新社消息，马克龙周日在推特上发文，呼吁欧盟行动起来，支持连日来举行示威抗议反对白俄罗斯总统卢卡申科连任的民众。

路透社报道，白俄罗斯民众示威已持续一周。白俄罗斯反对派支持者指控掌权已26年的卢卡申科是靠舞弊赢得9日总统大选。至少有2人在镇压行动中丧生，并有数千示威者被捕。周日，成千上万的白俄罗斯民众走上明斯克街头，举行更大规模的抗议示威，他们响应反对阵营号召举行“为自由游行”的集会，要求卢卡申科下台。路透社记者现场评估，至少20万人参加周日的大游行。而据法新社现场记者表示，高峰时有约10万民众参加示威。

路透社报导，卢卡申科的支持者周日也在明斯克举行选后首场集会，现场安全戒备森严。卢卡申科对他的支持者发表演说，呼吁“白俄罗斯的独立而战”，他并拒绝为立陶宛、拉脱维亚、波兰和乌克兰提出的重新举行大选的建议。他表示，如果重新大选，白俄罗斯将“亡国”。

周日，卢卡申科再次与俄罗斯总统普京通了电话。据克里姆林宫表示，普京告知卢卡申科，依据两国联合军事协定，当白俄罗斯遭遇外部压力时，俄方已准备在必要情况下提供白俄军事协助。俄罗斯并指责“外国势力”试图破坏白俄罗斯的稳定。

美国日前表示，将就白俄罗斯局势与欧盟进行磋商。而欧盟准备向镇压示威民众的白俄罗斯祭出新的制裁措施。

另外北约周日发布声明，否认卢卡申科指责的在白俄罗斯西部边界附近加强军事部署。北约称，北约在这个区域并未增兵。北约在联盟东部数国的军事部署，不是要威胁任何国家，纯粹为了防御和维持和平。北约同时要求白俄罗斯当局保障人民基本自由，包括 和平示威权利。