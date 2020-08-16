伊朗欢喜-美国延长武器禁运提案失败

联合国安理会因中俄两国反对，加上十一国弃权，未批准美国推动的无限期延长针对伊朗武器禁运的提案，在德黑兰眼中，这是伊朗的一次巨大胜利。

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本台RFI法广法文报道注意到，伊朗高官和伊朗媒体都说，这是美国的一次历史性失败。安理会15个成员国，只有多米尼加站在支持提案的一侧。2015年的伊朗核协议预计，针对德黑兰的武器禁运将于今年10月失效。

本台RFI法广驻德黑兰记者Siavosh.G指出，鉴于法国和英国弃权，拒绝美国提案，伊朗的盟友俄罗斯和中国没必要动用它们的否决权。

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美国总统特朗普事后说，他会祭出« snapback »机制来回应。并在周六表示，他很可能不出席莫斯科提议召开的伊朗问题峰会。俄罗斯总统普京周五呼吁，举行一次由安理会五个常任理事国，加上德国和伊朗的首脑峰会。

伊朗绕开欧美 转向亚洲

从10月份开始，伊朗将可能自由地从事军火买卖。尤其是可以向叙利亚和伊拉克出售导弹和无人机，还将可能从中国和俄罗斯购买战斗装备。

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德黑兰正准备与北京签署一项25年的战略合作协议，预计在对伊军售的同时，大规模投资伊朗能源领域。伊朗和俄罗斯也在准备签订一份类似的协议，为期20年。德黑兰正在背离欧美，转向中俄，还有亚洲的印度和马来西亚，以应对美国的制裁。

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